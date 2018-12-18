В России планируется построить завод по производству металлического кремния

Вырезка из интервью министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова итальянскому изданию La Stampa:

Италия является традиционным рынком сбыта российской металлургической продукции. Какие совместные новые проекты в металлургической отрасли были запущены в текущем году?

Италия является традиционным рынком сбыта российской металлургической продукции, и на поставку своей продукции ориентированы многие российские компании: ОАО "КУМЗ", ПАО "НЛМК", ОК "РУСАЛ". Наши итальянские партнеры стараются не отставать и активно наращивают свое присутствие в России. С уверенностью могу сказать, что инвестиционные проекты итальянских компаний в металлургии остаются одним из самых перспективных направлений нашего сотрудничества.

В настоящее время в России наблюдается дефицит качественного металлического кремния и полностью отсутствует производство поликристаллического кремния. Весь объем качественного кремния для нужд химической, электронной промышленности и силовой энергетики импортируется из Китая и стран ЕС. Поэтому перспективной в этой области должна стать реализация проекта "Кремниевый кластер" с привлечением компаний "Tenova" и "Codest". Проект включает в себя строительство завода по производству металлического кремния мощностью 36 000 тонн в год, что гарантирует стабильный спрос на него как в России, так и за рубежом. Предполагаемый объем инвестиций в проект – 134,5 млн долларов, а планируемая выручка составит 998,8 млн долларов. Считаю, что реализация этого проекта позволит создать в России современные производства по глубокой переработке высококачественного сырья – металлического кремния. В настоящее время при участии ГК "Росатом" разрабатывается концепция развития города и создания территории опережающего социально-экономического развития.

"Металлоснабжение и сбыт"