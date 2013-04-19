Эксперты "Глобальной энергии": Россия не готова к масштабному переходу на "чистый" транспорт

Вопрос замещения традиционных видов моторных топлив альтернативными обсуждается в последнее время все чаще на фоне роста цен на нефтепродукты и усугубления экологического кризиса. По мнению экспертов ассоциации "Глобальная энергия", газомоторное топливо и электромобили могут способствовать решению проблемы загрязнения окружающей среды по причине вредного воздействия автотранспорта. Однако несмотря на то, что в России предусмотрена программа господдержки перехода к "чистому" автотранспорту, есть ряд факторов, препятствующих этому процессу.

Объективными предпосылками роста интереса к газомоторному топливу (ГМТ) является его низкая стоимость по сравнению с нефтяным. Согласно оценкам экспертов ассоциации "Глобальная энергия", стоимость компримированного природного газа составляет около 50 процентов, а сжиженного углеводородного газа - 75 процентов от стоимости бензина. Примечательно, что при более низкой цене за топливо достигается практически равная энергоотдача. Также переход на газомоторное топливо обеспечит улучшение экологической ситуации в больших городах. В выхлопах автотранспорта, работающего на ГМТ, вредных веществ в пять раз меньше по сравнению со средствами передвижения с бензиновым двигателем. К тому же, при переводе транспорта с бензина на газ шумовое воздействие на человека снизится вдвое.

Несмотря на наличие значительного объема запасов природного газа, Россия не входит в число стран-лидеров по использованию газового транспорта. Однако государство пытается стимулировать этот процесс. Так, согласно решению Правительства России, недавно было выделено 1,5 млрд рублей субсидий производителям техники на газомоторном топливе для обеспечения реализации 1,5 тыс. автомобилей в текущем году. Однако, как отметили эксперты ассоциации "Глобальная энергия", есть несколько оснований, препятствующих массовому переходу к транспорту с газовым двигателем. Одно из них – это неразвитая инфраструктурная сеть. Газомоторной технике требуется более частая дозаправка, соответственно, возникает потребность в плотной сети автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС) и сервисных центров.

Электромобили – еще один вид экологически чистого транспорта, который обеспечивает нулевой выброс вредных веществ в атмосферу. Электротранспорт является довольно перспективным сегментом рынка, но его широкий выпуск всё же сопряжен с определенными проблемами и спорными вопросами, так считают эксперты ассоциации "Глобальная энергия". Невзирая на предпринимаемые в России шаги по развитию сети электрозапровочных станций, их количество недостаточно для покрытия потребности в зарядке аккумуляторов электромобилей. Кроме того, нельзя не учитывать географические и климатические особенности России, такие как: низкие температуры воздуха, малая продолжительность светового дня и интенсивность трафика в больших городах. Эти факторы способствуют быстрому разряду аккумуляторов электромобилей, что является большой проблемой на пути к электрификации автомобильной индустрии.