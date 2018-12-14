Энергетики "Пермэнерго" повысили надежность электроснабжения потребителей г. Усолье и бывшего Усольского района

Филиал ОАО "МРСК Урала" - "Пермэнерго" направил в 2018 году на ремонт электросетевого оборудования в городе Усолье и Усольского муниципального района, ныне входящих в состав города Березники, более 10 миллионов рублей. Эти средства израсходованы как на ремонт собственного, так и арендованного филиалом "Пермэнерго" имущества.

В распределительной сети 0,4-10 кВ произведена замена более 175 опор, выполнен ремонт трех трансформаторных подстанций. Также заменено более 11,6 км провода по трассам ВЛ, осуществлена расчистка трасс ЛЭП 6-10 кВ на площади более 74 га. В рамках утвержденной целевой программы заменено 4,8 км неизолированного повода на самонесущий изолированный провод (СИП).Совместно с администрацией города Усолье в летний период были проведены работы по подрезке крон деревьев расположенных в охранных зонах ВЛ 0,4-10 кВ. Помимо работ на объектах распределительной сети, персонал производственного отделения "Березниковские электрические сети" производил работы по ремонту воздушных линий электропередачи 35-110 кВ и оборудованию подстанций 35-110 кВ. Так, за 2018 год был осуществлен капитальный ремонт оборудования на пяти ПС 35-110 кВ, капитальный ремонт 6 ЛЭП 35-110 кВ. Выполнена расчистка трасс ЛЭП на площади 75,33 га

В 2019 году энергетики "Пермэнерго" планируют отремонтировать на территории города Усолья и бывшего Усольского района 12,1 км линий электропередачи 10 кВ и 4,32 км линий электропередачи 0,4 кВ, 5 подстанций 35-110 кВ, 7 ВЛ 35-110 кВ. Также будет выполнен ремонт 8 ТП, произведена расчистка трасс ЛЭП 6-10кВ на площади 43 га. Продолжится реализация программы по замене неизолированных проводов ВЛ на СИП. В планах энергетиков - заменить провод на особо залесенных участках трасс ЛЭП протяженностью 6,74 км по трассе.

Помимо мероприятий по повышению надежности электроснабжения потребителей, энергетики также выполняют значительный объем работ по подключению новых потребителей. За три последних года в интересах потребителей г. Усолья и бывшего Усольского района в рамках реализации договоров технологического присоединения построено и введено в эксплуатацию 17 километров линий электропередачи 0,4-10 кВ, порядка 12,5 км кабельных линий 0,4-10 кВ, смонтировано 16 трансформаторных подстанций.