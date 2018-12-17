Генеральный директор ПАО "МРСК Центра" - управляющей организации ПАО "МРСК Центра и Приволжья" Игорь Маковский провел оперативное совещание в Нижнем Новгороде

В ходе совещания глава компании подвел промежуточные итоги деятельности 20 филиалов, входящих в состав МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья, а также акцентировал внимание на ключевых задачах и перспективах дальнейшего развития сетей в регионах присутствия.

Основными темами совещания стали текущее состояние электросетевого комплекса в зонах ответственности МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья, реализация "пилотных" проектов по цифровизации и автоматизации электросетей, перспективы развития системы учета электроэнергии, а также предварительные результаты масштабных учений энергетиков в Тверской области.

С докладом об оперативной обстановке в МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья из студии филиала ПАО "МРСК Центра" - "Тверьэнерго" выступил первый заместитель генерального директора – главный инженер МРСК Центра Александр Пилюгин.

Далее участники совещания обсудили перспективы модернизации электросетевого комплекса региона, уделив особое внимание "пилотным" проектам, которые планируется реализовать в Калужской, Белгородской, Владимирской, Воронежской областях и Республике Удмуртия. "Мы должны видеть результат каждый день и четко контролировать весь процесс реализации "пилотов": от проекта до получения качественного ресурса", - подчеркнул Игорь Маковский.

"Реализация "пилотных" проектов должна проходить на трех уровнях: в рамках субъектов - заключение регуляторных соглашений, в рамках филиалов - создание "цифрового" РЭС, и внедрение отдельных инновационных технологий, бизнесс-процессов, программных комплексов. При этом необходимо качественное и эффективное выполнение всех мероприятий в рамках инвестиционной деятельности", - отметил генеральный директор. Особое внимание он акцентировал на тесном взаимодействии с руководителями регионов, в том числе по вопросам тарифно-балансового регулирования.

В рамках оперативного совещания был также рассмотрен вопрос о реализации Программы перспективного развития системы учета на 2019 год. В регионах присутствия МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья планируется порядка 38 тысяч точек приборов учета. При этом планируемый объем программ по двум компаниям составит 2 млрд. 891 млн. рублей. Практика внедрение интеллектуальной системы учета уже хорошо себя зарекомендовала и доказала, что внедрение этой технологии дает самый быстрый и качественный эффект.

Особое внимание было уделено рассмотрению вопроса о реализации целевой модели оперативно-технологического управления МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья. Ее внедрение предполагает создание на базе 20 филиалов в течение 2019 года единых центров управления сетями (ЕЦУС), которые будут осуществлять управление всеми сетями в регионах присутствия компаний. "При создании Единых центров управления сетями необходимо четко придерживаться принципа "единого пространства. Работа по определению мест размещения ЕЦУС должна быть завершена в кратчайшие сроки", - подчеркнул Игорь Маковский.

В завершение оперативного совещания Игорь Маковский заслушал доклад первого заместителя генерального директора – главного инженера МРСК Центра Александра Пилюгина о ходе учений по организации взаимодействия и устранению массовых нарушений на электросетевых объектах в Тверской области. Учения, продолжавшиеся три месяца, завершатся 21 декабря. Участники совещания подвели предварительные итоги выполненных работ и оценили вклад энергетиков МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья в повышение надежности электросетевого комплекса Тверской области.

Подводя итоги оперативного совещания Игорь Маковский отметил, что необходимо максимально сконцентрироваться на реализации поставленных задач, подчеркнув при этом персональную ответственность директоров филиалов регионов присутствия МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья.