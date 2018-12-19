Камчатские энергетики построили в северном селе дизельную электростанцию взамен пострадавшей от землетрясения

Южные электрические сети Камчатки (АО "ЮЭСК", дочернее общество ПАО "Камчатскэнерго") завершили в селе Тиличики Олюторского района строительство быстровозводимой модульной дизельной электростанции, сообщает в среду пресс-служба Камчатскэнерго.

На строительство станции и сопутствующих объектов в рамках выполнения инвестиционной программы АО "ЮЭСК" направило 118 млн рублей.

Модульная станция построена на территории ДЭС-8, пострадавшей во время разрушительного землетрясения 2006 года.

Согласно проекту, установлены два дизельных генератора в модульном исполнении мощностью 1 МВт каждый, построен административно-бытовой комплекс, в котором предусмотрены электролаборатория, кабинеты мастеров, энергосбыта, касса, подсобные помещения. Также смонтировано закрытое распределительное устройство с главным щитом управления.

"Ввод в эксплуатацию новой станции позволит повысить качество и надежность электроснабжения потребителей села Тиличики", - подчеркивает пресс-служба.

АО "ЮЭСК" обеспечивает тепловой и электрической энергией населенные пункты в отдаленных труднодоступных районах Камчатского края. Основная доля электроэнергии там вырабатывается за счет дизельных электростанций.

Interfax