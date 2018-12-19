Красноярскэнерго значительно нарастило объемы ремонтной программы

Специалисты филиала МРСК Сибири (входит в группу компаний "Россети") – "Красноярскэнерго" с начала года уже отремонтировали 960 воздушных линий. Это на 65% больше, чем за весь 2017 г. Основной объем работ пришелся на Октябрьский район Красноярска и Емельяновский район Красноярского края.

Ремонт не только позволил повысить надежность энергоснабжения, но и, кроме прочего, обеспечить качественное освещение автодороги М-53 на всем протяжении до аэропорта Емельяново.

Также компания провела замену 423 опор линий 0,4 кВ и 613 по линиям 6-10 кВ. Заменено почти 150 км голого провода на самонесущий изолированый.

Кроме того, компания провела ремонт более 600 кабельных линий 0,4-10 кВ длиной 13,5 км линий – это значительно превышает показатели полного 2017 г. Основной объем работ пришелся на Советский и Октябрьский районы Красноярска.

"Металлоснабжение и сбыт"