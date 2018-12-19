Медведев поручил разработать систему преференций для новых проектов в Арктике

Также премьер-министр поручил проработать вопрос о возможности создания территории опережающего социально-экономического развития в границах Таймырского Долгано-Ненецкого района Красноярского края

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил Минвостокразвития, Минэнерго и Минфину подготовить и внести в правительство предложения по созданию системы преференций для новых проектов, реализуемых в Арктической зоне России. Об этом говорится в перечне поручений по итогам совещания по развитию Арктики.

Кроме того, как сообщает пресс-служба правительства, Медведев поручил Минэкономразвития, Минфину и Минэнерго совместно с заинтересованными организациями проработать вопрос о возможности создания территории опережающего социально-экономического развития в границах Таймырского Долгано-Ненецкого района Красноярского края.

Премьер-министр также предписал Минфину, Минпромторгу и Минэнерго совместно с органами исполнительной власти субъектов Федерации, входящих в состав Арктической зоны, проработать вопрос о предоставлении льгот по налогу на имущество для основных средств организаций, участвующих в производстве оборудования для заводов по сжижению природного газа, а также о применении ускоренной амортизации для оборудования, на котором производятся необходимые технологические установки для таких заводов.

Министерства должны представить предложения в правительство до 15 февраля 2019 года.



ТАСС