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Модернизация

На Угличской ГЭС завершена замена сегментных затворов плотины

На Угличской ГЭС завершена замена сегментных затворов плотины

19 декабря 2018, 15:06
Рубрика: Модернизация
Метки: РУСГИДРО
Отрасль: Электроэнергетика 

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На Угличской ГЭС, одной из старейших электростанций РусГидро, завершен важный этап технического перевооружения - замена сегментных затворов водосливной плотины. Оборудование обновлено в рамках реализации Программы комплексной модернизации РусГидро.

Затворы являются критически важным оборудованием, обеспечивающим надежную и безопасную эксплуатацию станции. С помощью затворов водосливной плотины регулируется пропуск воды мимо турбин в половодье и паводок. На водосливной плотине Угличской ГЭС установлено 7 сегментных затворов, а также 7 донных затворов, которые эксплуатировались с момента пуска станции в 1940 году. Три сегментных затвора были заменены в 2014 году, еще два - в 2017 году и оставшиеся два - в текущем году. В дальнейшем планируется обновить также и донные затворы.

На сегодняшний день на Угличской ГЭС обновлена уже большая часть эксплуатируемого оборудования. Помимо затворов плотины, завершена замена одного из двух гидроагрегатов, аварийно-ремонтных затворов (быстропадающих щитов) и сороудерживающих решеток обеих гидроагрегатов, силовых трансформаторов, реконструированы системы электропитания собственных нужд станции, дренажные и осушающие системы.

Угличская ГЭС расположена на реке Волге в Ярославской области, эксплуатируется Филиалом ПАО "РусГидро" - Каскад Верхневолжский ГЭС. Мощность 2 гидроагрегатов станции составляет 120 МВт, среднегодовая выработка электроэнергии – 240 млн кВт.ч.

В ПАО "РусГидро" утверждена Программа комплексной модернизации гидрогенерирующих объектов. В рамках Программы планируется заменить 55% турбин, 42% генераторов и 61% трансформаторов от общего парка ГЭС и ГАЭС РусГидро. Столь масштабная программа замены устаревшего и изношенного оборудования для отечественной энергетики уникальна и беспрецедентна. Ее особенность – ориентация не на точечную замену отдельных узлов и агрегатов, а на комплексную модернизацию генерирующих объектов как единых технологических комплексов, с заменой или реконструкцией основного и вспомогательного оборудования, общестанционных систем, гидротехнических сооружений.

Компания: ПАО "РусГидро"

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