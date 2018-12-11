"Росэлектроника" поставила взрывозащищенные телесистемы для буровых установок

Холдинг "Росэлектроника" Госкорпорации Ростех поставил очередную партию взрывозащищенных телевизионных систем одному из крупнейших российских производителей бурового нефтегазового оборудования. Данные телесистемы используются для наблюдения за технологическими процессами на буровых установках наземного базирования. Конструкция корпуса камер, а также особенности построения электрических схем гарантируют безопасное применение изделий во взрывоопасной и агрессивной среде.

Оборудование было поставлено крупному производителю бурового нефтегазового оборудования – компании ООО "Уралмаш НГО Холдинг", а также Усинскому филиалу ООО "РН-Бурение". Поставленные телесистемы произведены предприятиям холдинга НИИПТ "Растр".

Система включает в себя 10 видеокамер для дистанционного наблюдения за обстановкой на территории наземной буровой и механизмами внутри ее модулей, а также для контроля действий персонала. Оборудование может использоваться в диапазоне температур от -45° С до +40° С, на месторождениях с содержанием сероводорода до 6%.

Наблюдение ведется с двух удаленных рабочих мест – бурильщика и бурового мастера. Управление системой обеспечивается с встроенного и выносного пультов управления взрывозащищенного монитора, расположенного в кабине бурильщика. Передача видео до бурового мастера осуществляется по каналу беспроводной связи Wi-Fi на расстояние до 1500 м.

Подобная аппаратура также широко применяется предприятиями добычи, переработки, транспортировки и хранения нефти и газа, на производствах взрывчатых веществ, в горнодобывающей и угольной отраслях промышленности, а также на предприятиях оборонно-промышленного комплекса и объектах Минобороны.

"Использование взрывозащищенного ТВ-оборудования нашего производства на объектах ТЭК необходимо не только для контроля за соблюдением технологических процессов, но и для обеспечения безопасности объектов. Нашим разработчикам удалось создать высококлассное оборудование, способное работать в экстремальных условиях, не уступающее по характеристикам аналогичной зарубежной аппаратуре, а по цене ниже всех остальных конкурентов, включая производителей из Юго-Восточной Азии", – рассказали в "Росэлектронике".

В холдинге постоянно ведутся работы по совершенствованию данного вида техники. Уже во втором квартале 2019 года ожидается создание нового поколения взрывозащищенных систем с более высокой разрешающей способностью, устойчивостью к помехам и улучшенными потребительскими свойствами.