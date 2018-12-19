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Инвестиции (проекты)

Совет Росавтодора рассмотрел проект строительства моста через Лену

Совет Росавтодора рассмотрел проект строительства моста через Лену

19 декабря 2018, 16:30
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА, ЯКУТИЯ
Отрасль: Строительство 

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Проект строительства моста через реку Лену рассмотрен на научно-техническом совете Росавтодора, сообщает пресс-служба главы и правительства Якутии.

Как отмечают в правительстве республики, объект позволит соединить широтные транспортные магистрали: Транссибирскую и Байкало-Амурскую, с одной стороны, и Северный морской путь – с другой. Также мост объединит федеральные автомобильные дороги "Лена" и "Колыма" с автодорогой "Вилюй", кратчайшим путем свяжет Восточную Сибирь с портами Охотского моря.

"Глава Якутии Айсен Николаев представил проект строительства автомобильного моста через реку Лена в районе города Якутска на заседании научно-технического совета Федерального дорожного агентства", - говорится в сообщении.

Отмечается, что рассматривались варианты инженерно-технических решений возведения объекта. С предложениями выступили потенциальные инвесторы проекта – представители компании PowerChina International Group Ltd. и компании ГК "ВИС", они заявили о готовности реализовать проект на основе частной концессионной инициативы.

Замруководителя федерального дорожного агентства Дмитрий Прончатов отметил, что по итогам заседания будет подготовлено экспертное заключение Росавтодора для правительства РФ с рекомендацией по дальнейшей работе. "По итогам научно-технического совета и обмена мнениями мы подготовим совместный протокол. Затем совместно с республикой подготовим доклад в правительство РФ. Далее оно примет решение о способах и сроках реализации этого крупнейшего проекта", - цитируются в сообщении его слова.

Ранее в рамках Восточно-экономического форума Якутия, российская "ВИС" и китайская компания China Railway Construction Corporation Limited (CRCC) подписали меморандум о строительстве мостового перехода через Лену. Глава республики отмечал, что строительство может начаться в ближайшем будущем. По его словам, объем инвестиций в проект составит порядка 60 миллиардов рублей.

РИА Новости

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