В Кирове заключен энергосервисный контакт: в таком масштабе он будет реализован впервые в России

19 декабря в администрации Кирова прошла пресс-конференция по вопросам реализации энергосервисного контракта. Глава администрации города Илья Шульгин сообщил, что подписание документа, который призван в корне изменить подход к городскому освещению, состоялось 10 декабря. По результатам конкурса эту работу в течение семи лет будет проводить ПАО "Ростелеком".

— До конца августа 2019 года на улицах города появится около 27 тысяч новых светодиодных светильников. При этом важно отметить, что на реализацию мероприятий в рамках контракта из городского бюджета не будет затрачено ни рубля, – подчеркнул Илья Шульгин.

Вице-президент ПАО "Ростелеком" – директор Макрорегионального филиала "Волга" Дмитрий Проскура разъяснил механизм контракта. Компания за счет собственных средств привлекает поставщиков оборудования и производит замену всех существующих светильников на улично-дорожной сети города. Затраты оператор будет покрывать за счет образующейся экономии от использования новой системы освещения.

— В параметрах техзадания конкурса было достижение шестидесятипроцентной экономии расходования средств на содержание систем уличного освещения. Мы вышли с предложением повысить эту цифру до 65 процентов, – пояснил Дмитрий Проскура.

Добавим, что по завершении семилетнего срока контракта вся образующаяся экономия будет поступать в бюджет города.

Светодиодные светильники, которые служат в 10 раз дольше натриевых, также остаются в собственности муниципалитета. Огромное преимущество "светодиодов" в том, что деградация светового потока в них не более 0,5% в год. Для сравнения: в используемых сейчас натриевых светильниках этот порог 5%.

При переходе от светлого времени суток к темному включение и увеличение яркости фонарей происходит постепенно, что значительно снижает риск перепадов напряжения и позволяет экономить электроэнергию.

— Срок действия этих светильников составляет как минимум 14 лет. То есть еще минимум семь лет после завершения контракта "светодиоды" будут работать и экономить расходы муниципального бюджета, − отметил Дмитрий Проскура.

Главный эксперт ПАО "Ростелеком" Алексей Соколов рассказал, что новые светильники отличаются более высоким качеством цветопередачи, обеспечивают равномерное освещение пространства, что особенно важно для водителей.

— Свет будет более холодного спектра, чем сейчас, но он комфортнее для человеческих глаз, чем желтоватый оттенок натриевых ламп. Спектр световых волн будет похож на свет солнца на рассвете, – пояснил Алексей Соколов.

Глава администрации Кирова Илья Шульгин подчеркнул, что после модернизации в распоряжении города останется порядка 20 тысяч исправно работающих натриевых светильников. Они будут установлены в тех районах, где сейчас уличное освещение отсутствует в принципе, например, на сельских территориях.

Подводя итоги, Дмитрий Проскура отметил, что подобные проекты "Ростелеком" реализовал уже в 30 городах России. В Кировской области умное освещение заработало в Кирово-Чепецке, Вятских Полянах и Котельниче. Но в таком масштабе, как в Кирове, реализация энергосервисных мероприятий осуществляется впервые в России.