В Сочи обсудили перспективы цифровой трансформации стройкомплекса атомной отрасли

13-15 декабря в Сочи состоялась II Ежегодная конференция представителей строительного комплекса атомной отрасли.

В мероприятии приняли участие более 300 человек, в том числе руководители Госкорпорации "Росатом", представители предприятий инжинирингового дивизиона Росатома, строительно-монтажных подрядных организаций атомной отрасли. Среди приглашенных спикеров были эксперты Агентства по технологическому развитию, Национального агентства развития квалификаций, ФАУ "Главгосэкспертиза России", Миланского политехнического университета, МГУ им. М.В. Ломоносова.

Главной темой конференции стала цифровая трансформация строительного комплекса атомной отрасли. Масштабный рост присутствия на мировом рынке строительства АЭС – это глобальные вызовы, которые стоят сегодня перед Росатомом. За 8 лет количество проектов, по которым работы идут одновременно, возросло в три раза (в 2010 году - 12 блоков, в 2018 году – 36). Чтобы удержать лидирующие позиции, строители-атомщики намерены повышать скорость принятия решений, использовать инновационные технологии, применять новые подходы для расчета стоимости и сроков реализации проектов. "Это был год серьезного переосмысления механизмов взаимодействия дивизионов и предприятий, а также системы управления стройкомплексом атомной отрасли в целом. Мы поставили эту повестку во главе всех остальных задач. Результат: глобальная перезагрузка управленческой структуры, изменение подходов к проектированию, строительству и производственным процессам, - сказал в приветственном слове генеральный директор Госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачёв. - Эта работа будет происходить и в следующем году. Нам предстоит привести в современный и унифицированный формат все наши наработки по использованию новых продуктов и технологий, и именно цифровые технологии помогут нам сделать это максимально эффективно".

Стратегическая сессия по проектированию определила ключевые точки трансформации отраслевой системы проектирования "цифровой" эпохи. Программа развития проектирования в отрасли включает в себя активную работу по типизации проектно-конструкторских решений, формированию требований к унифицируемому оборудованию, а также создание и развитие деятельности объединенного проектного института для эффективного решения масштабных задач по реализации самой большой в мире программы строительства АЭС по всему миру. Проектный блок делает ставку и на расширение использования IT-инструментов, которые при всеобщем принятии "в корне изменят культуру отраслевого проектирования".

В рамках деловой программы участники обсудили передовой опыт российских и зарубежных организаций в области использования цифровых технологий при управлении проектами капитального строительства. В центре внимания экспертов мировой опыт разработки и применения цифровых платформ и их влияние на процесс трансформации компаний и бизнес моделей, а также применение цифровых технологий в управленческой деятельности организаций. "В 2015 году нами был сделан очень важный шаг в сторону консолидации экспертного сообщества и организаций экспертизы – постепенный планомерный переход к предоставлению экспертных услуг в электронном виде, что и стало своего рода началом цифровой трансформации отрасли, - сказал в докладе первый заместитель начальника Главгосэкспертизы России Вадим Андропов. - За неполные три года мы практически полностью "ушли" от бумаги, и с начала текущего года всего лишь 4% от общего объема проектов, поступающих на экспертизу, приходят к нам в бумажном виде и то только потому, что содержат в себе сведения, составляющие государственную тайну".

Отдельный трек был посвящен теме организации контрольно-надзорной деятельности в сфере реализации инвестиционно-строительных проектов, а также возможности мониторинга сооружения АЭС с применением космических технологий. Участникам конференции была представлена презентация работы мобильной строительной лаборатории неразрушающего контроля (НК) Госкорпорации "Росатом". Она позволяет специалистам направлять экспертные заключения заказчику и подрядчику в режиме реального времени, создавать 3D модели фактического состояния всего объекта на день проверки, а также оперативно передавать данные с приборов НК для обработки инспекторам в мобильной лаборатории и офисе управления. Благодаря оперативной работе лаборатории срок выдачи экспертного заключения сокращается с двух недель до одного дня.

Специалисты "Российские космические системы" (входит в Роскосмос) представили свои предложения по развитию сотрудничества с Росатомом, в том числе автоматизированные сервисы на основе данных ДЗЗ для геологического мониторинга, отслеживания объемов и темпов строительства, экспертизы геотехнической безопасности, логистики, экологического благополучия территорий и других работ.

Особенностью второго дня конференции стала презентация возможностей отраслевой системы управления стоимостью и сроками ТСМ NC (Total Cost Management Nuclear Construction), являющейся одним из главных цифровых продуктов стройкомплекса Росатома. Результаты разработки системы представили непосредственные разработчики и лидеры СoreTeam TCM NC. Демонстрация возможностей проводилась с прямым включением из проектного офиса в Москве и с площадки строительства АЭС "Аккую" в Турции. "ТСМ NC была представлена в формате интерактивной 4.0 презентации. Спикеры наглядно показали нам, что работа идет не только на уровне методологии и новые прорывные продукты уже работают, - отметил в выступлении директор по капитальным вложениям, государственному строительному надзору и госэкспертизе Госкорпорации "Росатом" Геннадий Сахаров. – Поэтому эта команда носит гордое название "лидеров изменений". Надеюсь, они "заразят" этой энергией и работоспособностью весь строительный комплекс".

Живой интерес к возможностям системы и использованию ее в других отраслях возник у представителей Агентства по технологическому развитию России. Формат сотрудничества в сфере цифровых платформенных решений предложили также представители МГУ.

В рамках конференции также прошел бизнес-завтрак с участием А. Лихачёва и руководителей подрядных строительно-монтажных организаций атомного стройкомплекса. "Формат открытого диалога" позволил обсудить самые наболевшие вопросы. Важной темой пленарного заседания стало создание альянсов из подрядных организаций, что крайне необходимо для создания крупных объектов как в России, так и за рубежом. Обсудили также контрактные стратегии.

Рассказывая о трудностях при реализации зарубежных проектов, генеральный директор АО "Русатом Энерго Интернешнл" Анастасия Зотеева отметила нехватку специалистов, знающих международные стандарты проектирования. Эксперты отмечают, что планы Росатома по наращиванию числа зарубежных строек требуют кадровых реформ, повышения квалификации сотрудников, задействованных на строительстве объектов. Специалисты назвали компетенции, которыми должен обладать работник, отвечающий за управление крупными проектами в области капитального строительства. Их разделили на профессиональные (стоимостной инжиниринг, информационное моделирование, умение работать с большими данными, управлять портфелями проектов) и социальные навыки (так называемые soft skills: кросскультурная коммуникация, стратегическое бизнес-мышление, гибкость, критическое мышление). Было отмечено, что в стройкомплексе атомной отрасли создана многоуровневая корпоративная система развития квалификации, выстраиваемая с учетом мировых трендов. В частности, проектное обучение заменит традиционное лекционное. Умение учиться в процессе работы становится одной из самых важных компетенций персонала, вовлеченного в масштабные и сложные проекты.

В рамках конференции Госкорпорация "Росатом" и Холдинг "Российские космические системы" (РКС, входит в Госкорпорацию "РОСКОСМОС") договорились о сотрудничестве в области информационного обеспечения деятельности Госкорпорации с использованием геоинформационных сервисов и цифровых технологий.