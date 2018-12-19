Ветру с атомом по пути

В Адыгее продолжается строительство самого мощного ветропарка в России. В ближайшие месяцы проведут сборку ветровых установок. Первую очередь объекта мощностью 150 МВт планируют запустить уже во втором квартале 2019 года. Как отмечают эксперты, дополнительные мощности сократят энергодефицит Республики Адыгея на 20 процентов, обеспечат более устойчивую работу энергосистемы при пиковых нагрузках.

На территории будущего ветропарка побывали журналисты, которые пообщались со специалистами и увидели ключевые моменты работ. Площадка расположена неподалеку от маленького хутора Келеметов на границе Гиагинского и Шовгеновского районов. Пока здесь открытые горизонты, размоченные дождями дороги и линии ограждений. Но очень скоро появятся ветровые генераторы. Под них вдоль лесополос возводятся десятки фундаментов. На одной из площадок уже сложены комплектующие элементы "башен".

Огромные лопасти длиной более 50 метров привезли из Индии. Большая часть элементов производится в Ростовской области, Кургане и Омске. В следующем году комплекты для ВЭУ, изготовленные по голландской технологии, начнет поставлять и завод в Волгодонске - на базе промышленного гиганта "Атоммаш" его обустраивает АО "НоваВинд", дочерняя компания "Росатома". Пуск завода намечен на первую половину 2019 года. В предприятие инвестировали 5 миллиардов рублей. При этом уровень локализации производства достигнет 65 процентов.

- Лопасти созданы из композитных материалов, крепиться они будут на высоте 100 метров от земли, - знакомит с обстановкой заместитель гендиректора АО "НоваВинд" по обеспечению жизненного цикла ветропарков Андрей Нестерук. - Основу конструкции составляют восемь секций, соединенные друг с другом. Самая широкая часть "врастает" в фундамент. На случай чрезвычайных ситуаций установят автоматизированные системы, обеспечивающие полный жизненный цикл объекта. То есть даже при подтоплениях башни смогут спокойно работать. Как пояснили журналистам, современные ветроустановки в состоянии действовать в аварийных режимах, отключаются они только при силе ветра более 25 метров в секунду.

Впрочем, разгул стихии строителям пришлось испытать еще на этапе подготовки. В октябре этого года на Кубань и Адыгею обрушились ливневые дожди, и строительная площадка превратилась в подобие озера. Работы приостановили, воду откачивали мощными насосами, что привело к вынужденному переносу сроков. Тогда АО "НоваВинд" оценило последствия ущерба, причиненного паводками, и направило "Совету рынка" уведомление о возможной корректировке планов предоставления мощности. До сих пор на территории ветропарка продолжаются ремонтно-восстановительные работы.

...Сейчас на площадке рабочие закладывают фундаменты под первые 20 ветроэнергетических установок (ВЭУ). Всего запустят 60 ветроустановок мощностью 2,5 МВт каждая. Плановая среднегодовая выработка ветропарка составит 354 миллиона кВт-ч/год. Иными словами, этой мощности хватит, чтобы беспрерывно питать электричеством столицу Адыгеи - Майкоп.

- Это очень значимый для нас проект. Его реализация поможет снизить энергодефицитность региона - сейчас в республике производится всего 10 процентов от потребного количества электроэнергии. Запуск ветропарка сделает более стабильной работу энергосистемы, даст дополнительные мощности для растущих отраслей экономики республики, позволит начать реализацию новых инвестиционных проектов. Объект включен в программу развития энергетического комплекса региона на 2018-2022 годы и сопровождается в режиме "одного окна". Мы оказываем инвесторам всестороннюю поддержку, заинтересованы в том, чтобы ветростанция была запущена в срок. Думаю, за генерацией энергии из безуглеродных источников - будущее, и надеемся дальше развивать это перспективное направление, оказывать ему содействие, - прокомментировал премьер-министр Адыгеи Александр Наролин.

И действительно, учитывая, что такие традиционные источники энергии, как теплоэлектростанции, недолговечны, а их эксплуатация приводит к загрязнению атмосферы, в России все больше уделяют внимание экологической безопасности и контролю потребления энергоресурсов. Развитие ветрогенерации как одного из видов альтернативной энергетики является важным приоритетом и востребованной практикой. Напомним: первым российским промышленным объектом в ветроэнергетике стала ВЭС мощностью 35 МВт, построенная в Красном Яру (Ульяновская область). Самый первый ветряк Ульяновского ветропарка (состоит из 14 ветротурбин мощностью 2,5 МВт каждая) начал работать еще 1 декабря 2017 года.

Однако строящаяся адыгейская ветроэлектростанция побьет все рекорды. Достаточно привести несколько цифр: общая мощность ВЭС, которые предстоит построить АО "НоваВинд" до 2022 года, составляет 1 ГВт - это тысяча мегаватт. Стоимость установки 60 адыгейских ветрогенераторов оценивается в 20 миллиардов рублей. Срок окупаемости проекта - чуть более десяти лет. Ранее было озвучено, что дочерняя структура "Росатома" АО "НоваВинд" в ближайшие годы планирует вложить в ветропарки в Адыгее и Краснодарском крае 32 миллиарда рублей.

- Строительство ветропарка - это проект, при реализации которого требуется учитывать большое количество разных факторов. И ситуацию по энергорайону, и наличие ветропотенциала (здесь средняя сила ветра 6,2 м/с). Один из самых важных вопросов - возможность передачи электроэнергии в сеть. Если все факторы совпадают, тогда принимается решение о строительстве, - пояснил Андрей Нестерук.

150 мегаватт составит мощность первой очереди ветропарка в Адыгее, которую планируют запустить во втором квартале 2019 года

Полученная энергия будет передаваться по ЛЭП. Для технологического присоединения к внешним сетям на площадке строится подстанция 220 кВ, а также линия электропередачи от "Адыгейской ВЭС" до существующей линии "Армавир-Центральная" общей протяженностью около 15 километров. Выдавать мощность в энергосистему будут в круглосуточном режиме, по графику ветра.

RG.RU