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Цифровая революция

Вовлечение граждан станет ключевым элементом "Умного города"

Вовлечение граждан станет ключевым элементом Умного города

19 декабря 2018, 09:27
Рубрика: Цифровая революция
Метки: УМНЫЙ ГОРОД, ЦИФРОВИЗАЦИЯ

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До конца 2020 года цифровые платформы по вовлечению жителей в процессы городского управления должны быть синхронизированы со всеми городскими службами. Об этом сообщил сегодня Андрей Чибис, заместитель главы Минстроя России, во время заседания Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации в Новосибирске.

Онлайн-сервисы взаимодействия властей с горожанами позволят оперативно работать с обращениями и жалобами граждан, жители смогут вносить свои инициативы, публично обсуждать планы и приоритеты градостроительства, благоустройства и другие важные городские вопросы.

"Технически разработка самого приложения - онлайн-сервиса для вовлечения граждан не такая сложная задача, ключевой вопрос – как интегрировать это приложение в систему управления городскими процессами и сделать его рабочим инструментом по управлению городом. Решением этого вопроса мы сейчас занимаемся", - подчеркнул Чибис.

Минстрой России планирует разработать техническое задание для создания типового приложения по вовлечению граждан в городские процессы, за основу будут взяты цифровые платформы, которые уже существуют, такие как "Активный гражданин", "Решаем вместе", "Добродел".

Компания: Минстрой РФ

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