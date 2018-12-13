Филиал "Мордовэнерго": инвестиционная программа реализована в полном объеме

По итогам 2018 года плановые показатели, предусмотренные инвестиционной программой на 2018 г. выполнены в полном объеме. Ожидаемый показатель ввода в эксплуатацию линий электропередач составляет 127,7 км, трансформаторной мощности – 59,6 МВА.

В 2018 году реализован первый этап инвестиционного проекта по реконструкции энергетического производственно-технологического комплекса сооружения подстанции ПС 110/35/6 кВ "Алексеевка". Его цель - обновление изношенного электросетевого оборудования, повышение экономической эффективности, снижение эксплуатационных затрат.

В текущем году значительная часть капитальных вложений направлена на реконструкцию и техническое перевооружение существующих распределительных сетей 0,4-10 кВ. Так, в 2018 году реконструировано 45,2 км линий электропередач 0,4-10кВ, заменены и установлены трансформаторные подстанции мощностью 4,1 МВА.

В рамках контракта с Министерством обороны РФ по технологическому присоединению объекта, завершено строительство энергетического производственно-технологического комплекса – сооружения подстанции "Дракино" 110/10 кВ. По итогам реализации проекта введено в эксплуатацию 20 МВА трансформаторной мощности, построена ВЛ-110кВ протяженностью 22 км.

Кроме того, в 2018 году по технологическому присоединению освоено капитальных вложений на сумму 133 млн. руб., введено в эксплуатацию 60,5 км линий электропередачи. Трансформаторная мощность всех объектов техприсоединения составила 35,5 МВА.