Финансирование инвестпрограммы Дагестана составит более 16 млрд рублей

Общий объем финансирования республиканской инвестиционной программы в Дагестане в 2019 году составит 16,2 миллиарда рублей, что в пять раз больше, чем в текущем году, сообщает пресс-служба Минэкономразвития республики.

"Из общей суммы средств порядка 9,4 миллиарда рублей будут выделены из федерального бюджета. Всего в рамках РИП в регионе планируется строительство 175 социальных, инфраструктурных и административных объектов, из которых более ста объектов будут введены в эксплуатацию до конца следующего года", - сообщил собеседник.

В пресс-службе уточнили, что в 2019 году будут введены в эксплуатацию 28 объектов общего образования на 7331 ученических мест, 22 объектов дошкольного образования на 2030 мест, 4 больницы на 254 койки и блок МРТ, 3 спортивных объекта, более 100 километров газовых сетей, около 250 километров сетей водоснабжения, 65 километров сетей канализации, очистные сооружения и одно административное здание.

РИА Новости