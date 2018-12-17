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Встречи

Глава "Россетей" Павел Ливинский подвел предварительные итоги работы "Ленэнерго" в 2018 году

Глава Россетей Павел Ливинский подвел предварительные итоги работы Ленэнерго в 2018 году

20 декабря 2018, 16:00
Рубрика: Встречи
Метки: ЛЕНЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 

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В ходе заседания Совета директоров ПАО "Ленэнерго" (входит в группу "Россети") под председательством Генерального директора холдинга Павла Ливинского были рассмотрены отчеты об исполнении бизнес-плана и инвестиционной программы предприятия за 9 месяцев 2018 года.

Повестка Совета директоров также включала рассмотрение предварительных финансовых результатов "Ленэнерго" за 2018 год, которые, в свою очередь, подтвердили эффективную работу электросетевой организации и грамотные решения менеджмента.

"Финансово-экономическое состояние компании стабильно, ее показатели уверенно растут, что подтверждает правильность выбранной стратегии. По итогам 9 месяцев чистая прибыль компании по результатам МСФО выросла более чем на 34%, достигнув 9 млрд рублей. Хорошим результатам, безусловно, способствует налаженное конструктивное взаимодействие между группой "Россети" и Администрацией Санкт-Петербурга. Посредством диалога мы приходим к взвешенным решениям", - отметил глава "Россетей" Павел Ливинский.

Совет директоров дал высокую оценку деятельности электросетевой компании и подтвердил реализацию плановых показателей. 

Компания: ПАО "Ленэнерго"

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