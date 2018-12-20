Глава Забайкальского края и генеральный директор БГК обсудили начало строительства ГМК "Удокан"

19 декабря Глава Забайкальского края Александр Осипов провёл рабочую встречу с генеральным директором Байкальской горной компании Юрием Рябовым.

Глава компании, реализующей в крае проект строительства и эксплуатации ГМК "Удокан", проинформировал о ходе реализации этапов проекта, обеспечении объектов комбината транспортной и энергетической инфраструктурой.

По словам Юрия Рябова, на сегодня интенсивность железнодорожного и авиасообщения не позволяет вовремя доставлять грузы и специалистов в посёлок Новая Чара.

Существующая инфраструктура одноименной железнодорожной станции не обеспечивает необходимые сроки доставки из соседних субъектов и регионального центра.

Так, срок доставки из регионов ДФО составляет до двух недель, разгрузки на станции – от 3 до 5 дней.

Расстояние до ближайших центров – Читы и Улан-Удэ составляет 1,9 тысяч километров и 2,4 тысяч километров пути по железной дороге, соответственно, что по времени занимает более 2 суток. При этом динамика перевозок постоянно растет.

Единственный крупный авиаперевозчик, осуществляющий регулярные перелеты по маршруту Чита-Чара, выполняет рейсы два-три раза в неделю, что не обеспечивает потребности в своевременной доставке персонала.

С целью решения указанных проблем Байкальская горная компания фактически завершила подготовку проекта реконструкции аэропорта "Чара". Кроме того, в настоящее время начато строительство автомобильной дороги от посёлка Новая Чара до площадки комбината.

Глава региона Александр Осипов сообщил о готовности правительства края проработать вопрос увеличения интенсивности авиасообщения по направлению Чита-Чара, а также ускорения сроков софинансирования проекта реконструкции аэропорта из государственного бюджета. В результате работы могут быть завершены уже в 2020 году. Соответствующее поручение он дал вице-премьеру правительства региона – министру экономического развития края Сергею Новиченко.

Также участники встречи обсудили возможность формирования в районе ГМК "Удокан" территории опережающего социально-экономического развития "Северное Забайкалье".

Юрий Рябов сообщил, что Байкальская горная компания уже подготовила необходимую документацию и обосновывающие материалы для дальнейшего представления в Правительственную подкомиссию по вопросам реализации инвестиционных проектов на Дальнем Востоке и в Байкальском регионе.

Ранее Александр Осипов сообщил, что в настоящее время идет работа по сокращению сроков запуска проекта, а также изучению возможностей применения механизмов развития Дальнего Востока к данному проекту.

«Металлоснабжение и сбыт»