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Модернизация

"Ленэнерго" запускает в работу первый автоматизированный район электрических сетей в Ленобласти

Ленэнерго запускает в работу первый автоматизированный район электрических сетей в Ленобласти

20 декабря 2018, 15:45
Рубрика: Модернизация
Метки: ЛЕНЭНЕРГО, ЦИФРОВИЗАЦИЯ
Отрасль: Электроэнергетика 

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Завтра, 21 декабря будет введен в эксплуатацию первого в Ленинградской области автоматизированного района электрических сетей на базе Всеволожского РЭС ПАО "Ленэнерго".

Реализация комплексной автоматизации распределительной электрической сети Всеволожского района включает внедрение технологии "умных сетей" и направлена на усиление надежности электроснабжения, снижение частоты и длительности отключений потребителей, снижение уровня коммерческих потерь электрической энергии.

В рамках проекта установлены 64 коммутационных аппарата (реклоузера), анализирующие режимы работы сети с возможностью интеграции в единую информационную систему управления, а также 50 комплектов индикаторов определения места повреждения. Модернизировано оборудование 21 центра питания.

"Энергетика и промышленность России"

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