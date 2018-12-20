"Ленэнерго" запускает в работу первый автоматизированный район электрических сетей в Ленобласти

Завтра, 21 декабря будет введен в эксплуатацию первого в Ленинградской области автоматизированного района электрических сетей на базе Всеволожского РЭС ПАО "Ленэнерго".

Реализация комплексной автоматизации распределительной электрической сети Всеволожского района включает внедрение технологии "умных сетей" и направлена на усиление надежности электроснабжения, снижение частоты и длительности отключений потребителей, снижение уровня коммерческих потерь электрической энергии.

В рамках проекта установлены 64 коммутационных аппарата (реклоузера), анализирующие режимы работы сети с возможностью интеграции в единую информационную систему управления, а также 50 комплектов индикаторов определения места повреждения. Модернизировано оборудование 21 центра питания.

"Энергетика и промышленность России"