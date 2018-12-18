Опубликован репортаж о компании Winlong, производителе оборудования из Китая

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На профессиональном Форуме портала RusCable.Ru опубликован новый эксклюзивный репортаж «о компании Winlong: единство, прагматичность, надежность». Осенью этого года, по приглашению руководства Jiangsu Winlong Cable Machinery Co., LTD, делегация портала RusCable.Ru, во главе с генеральным директором медиахолдинга «РусКабель» Александром Гусевым, посетила Китай с визитом на производство одной из самых именитых, известных и проверенных компаний КНР, специализирующихся на проектировании и производстве оборудования для кабельной промышленности. Результатом этого визита стал настоящий репортаж от первого лица, из которого вы узнаете обо всех особенностях производства оборудования Winlong; китайских традициях и этикете; ключевых решениях в продукции компании экспортируемой в Россию; ну и конечно же об уникальных чертах китайского менталитета и их быта. Благодаря фоторепортажу, который обильно разбавил страницы текста, вы своими глазами увидите предприятие Winlong, узнаете, как создаются многочисленные станы: экструзионные линии, крутильные машины, оплеточное оборудование; в том числе и новинки в линейке решений компании: бухтовочное и упаковочное оборудование, новый спектр машин для производства Lan-кабеля и оптоволоконного кабеля. Более того, вы сможете увидеть их непосредственно в работе, а мы подробно расскажем и опишем — почему продукцию производства Winlong стоит рассматривать как серьезную альтернативу европейским аналогам.

Портал RusCable.Ru, пристально следящий за жизнью рынка, не остался в стороне от масштабных изменений, вызванных уверенным ростом по-настоящему качественного производства технической продукции в Китае. Продолжительное время наш ресурс ведёт активное наблюдение за развитием событий и ростом новых трендов в производстве кабеля с использованием оборудования китайского производства. За прошедшие годы качество оборудования и качество работы с клиентами в Китае стремительно возросло, до такой степени, что использовать данную технику на предприятии перестало быть зазорным даже для крупных игроков рынка кабельно-проводниковой продукции. Однако, важно тем не менее уделять большое внимание выбору партнёров, важно знать и хорошие, и плохие стороны, важно знать, как они ведут свой бизнес и на чем основываются в принятии стратегических решений по международному сотрудничеству. Чтобы не потеряться в этом потоке, познакомиться ближе с восточными принципами производства, знать один из крупнейших технических рынков в мире, портал RusCable.Ru постоянно развивает сотрудничество и поддерживает контакты с китайскими представителями промышленности, помогая им раскрывать себя для российских потребителей, рассказывать и показывать причины, по которым наши сограждане и коллеги могли бы обоснованно делать свой выбор между Европой и Китаем.

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