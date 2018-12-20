Системный оператор обеспечил режимные условия для ввода подстанции в Калужской области

Специалисты Филиала АО "СО ЕЭС" "Региональное диспетчерское управление энергосистем Смоленской, Брянской и Калужской областей" (Смоленское РДУ) разработали и реализовали комплекс режимных мероприятий для ввода в работу подстанции (ПС) 220 кВ Войлово в энергосистеме Калужской области.

Строительство ПС 220 кВ Войлово началось в начале 2018 года. В рамках строительства подстанции выполнены монтаж открытого распределительного устройства (ОРУ) 220 кВ с установкой одного трансформатора мощностью 160 МВА, сооружение отпайки от ВЛ 220 кВ Литейная – Брянская с образованием ВЛ 220 кВ Брянская – Литейная с отпайкой на ПС Войлово. Проведено оснащение подстанции современными микропроцессорными устройствами релейной защиты и автоматики.

В процессе проектирования и строительства ПС 220 кВ Войлово специалисты Смоленского РДУ принимали участие в подготовке и согласовании технического задания на проектирование, рассмотрении и согласовании проектной документации, технических условий на технологическое присоединение энергообъекта к электрическим сетям и проверке их выполнения, а также в разработке комплексных программ опробования напряжением и ввода оборудования в работу. Специалистами Системного оператора выполнены расчеты электроэнергетических режимов и токов короткого замыкания, определены параметры настройки (уставки) устройств релейной защиты и автоматики, протестированы системы сбора и передачи телеметрической информации в диспетчерский центр Смоленского РДУ.

Выполненные специалистами Системного оператора расчеты режимов, учитывающие особенности каждого этапа строительства и испытаний электросетевых объектов, позволили осуществить весь комплекс работ без перерывов в электроснабжении потребителей.

Ввод работу подстанции 220 кВ Войлово обеспечивает возможность для технологического присоединения к электрическим сетям потребителей электроэнергии АО "Особая экономическая зона промышленно-производственного типа "Калуга"", крупнейшим из которых является тепличный комплекс ООО "Агро-Инвест".

"Энергетика и промышленность России"