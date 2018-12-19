"Умное" решение зимних проблем: ГК "ССТ" представила городскую платформу "Ледовый патруль"

На площадке МГТУ имени Баумана на форуме "Ключевые тренды в композитах: наука и технологии" Группа компаний "Специальные системы и технологии" представила антиобледенительную систему с нагревателем нового поколения и концепцию городской цифровой платформы "Ледовый патруль", предназначенную для защиты от наледи улиц и городских пространств с оживленным потоком пешеходов.

ГК "ССТ" более четверти века занимается проблемой создания безопасной городской среды. Компания разрабатывает и производит системы на основе электрических нагревательных кабелей для обогрева кровель, водостоков, открытых площадей, лестничных сходов, пандусов. Решения ГК "ССТ" установлены на тысячах зданий, в том числе на объектах национального достояния нашей страны, среди которых Большой театр, Казанский Кремль, Государственная Дума, парк "Зарядье", Мэрия Москвы, Центральный банк, Государственный исторический музей, ГМИИ им. А. С. Пушкина, МХТ им. А. П. Чехова и другие.

Учитывая тренд российских городов на цифровизацию, лидер российского электрообогрева разработал концепцию цифровой платформы "Ледовый патруль", в которую входит система антиобледенения с нагревателем нового поколения и IT-платформа. Решение ГК "ССТ" будет способствовать улучшению качества жизни местных жителей, снижению травматизма и смертности путем внедрения в цифровую систему управления городским хозяйством платформенного программно-технологического решения.

"ГК “ССТ” предлагает городским властям концепцию “умного” решения зимних проблем — IT-платформу и систему антиобледенения на основе нагревателя нового поколения для защиты объектов инфраструктуры, административных зданий от наледи и сосулек. Цифровизацию процесса защиты горожан от наледи и сосулек предлагаем начинать с оживленных улиц и городских пространств — с оснащения системой антиобледенения фасадной части дома и пешеходной зоны. В дальнейшем собственники жилья могут принять решение об установке такой системы на часть кровли и водостоков, выходящих во двор", — комментирует Валерий Дмитриевич Тюлюканов, директор ОКБ "Гамма" (входит в ГК "ССТ").

"Умный" квартал

IT-платформа "Ледовый патруль" интегрируется с городскими платформами и сервисами и позволяет автоматически управлять системой антиобледенения. Автономная система мониторинга основана на показаниях датчиков и учитывает данные, полученные из других источников. Основными каналами выступают датчики температуры и осадков. Дополнительными источниками могут быть данные камер городской системы видеонаблюдения, данные с передвижных камер и датчиков.

Применение системы электрообогрева "Ледовый патруль" позволяет обезопасить людей и автотранспорт от падения сосулек и ледяных глыб, увеличить срок службы кровли и водостоков, снизить эксплуатационные расходы на обслуживание кровли и, тем самым, предотвратить разрушение фасадов зданий.

Элементы антиобледенительной системы ГК "ССТ" устанавливаются на фасадной стороне кровли жилых или административных зданий, в водостоках, в местах попадания воды из водостока в ливневую канализацию, под наземными пешеходными переходами, под остановками общественного транспорта, на тротуарах, в местах наиболее вероятного появления наледи, на входах и лестницах в организации и учреждения, расположенные на первых и цокольных этажах дома. По желанию собственников дома и по согласованию с городскими властями решение может быть установлено на дворовую часть кровли и водостоков.

Нагреватель нового поколения

В основе новейшей системы архитектурного обогрева ГК "ССТ" — специальный нагреватель антивандальной конструкции, расположенный в водосточной системе. В зимнее время года он обеспечивает беспрепятственный сток талой воды с крыши. Решение адаптируется к любому типу кровли, может применяться на мягких и инверсных кровлях. Система подходит для монтажа на уже готовых объектах.

За счет применения специальных конструктивных решений нагреватель изменяет свое тепловыделение в зависимости от окружающих условий и температуры, не перегревается, что повышает безопасность и надежность системы.

Применение специальной металлической защитной оболочки обеспечивает повышенную механическую защиту и повышенный срок службы нагревателя.

По сравнению с традиционными нагревательными кабелями разработанный в ГК "ССТ" нагреватель нового поколения имеет увеличенную площадь теплоотдачи, что означает более эффективный отвод тепла от нагревателя в окружающую среду, и как результат, снижение энергозатрат на систему антиобледенения до 30%.