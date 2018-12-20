В ОЭЗ "Липецк" появятся три проекта с объемом инвестиций 9,2 млрд рублей

Проекты трех компаний, которые готовы инвестировать 9,2 миллиарда рублей в создание на новой площадке особой экономической зоны "Липецк" своих предприятий, одобрены экспертным советом, говорится в сообщении ОЭЗ.

"Экспертный совет особой экономической зоны промышленно-производственного типа "Липецк" 19 декабря 2018 года рассмотрел и одобрил бизнес-планы новых инвесторов. Заявленный объем инвестиций составил 9,2 миллиарда рублей. Будет создано 500 рабочих мест", - говорится в сообщении.

По данным ОЭЗ, предприятие ООО "Эгида" построит на территории зоны завод по производству современного высокотехнологичного пенополиуретана. Предполагается, что продукция нового предприятия будет востребована в производстве мебели, автомобилестроении, текстильной и строительной промышленности. Общий объем инвестиций составит 1,3 миллиарда рублей. Выпуск продукции запланирован на конец 2020 года.

"ООО "Кунстштоф-АТ-Рус" инвестирует порядка 2,9 миллиарда рублей в создание автоматизированного предприятия на основе лучших немецких практик по изготовлению пластиковых деталей для автомобильной промышленности и производителей ... техники. В числе основных потребителей продукции нового завода такие всемирно известные заводы, как Volkswagen, Audi, Porsche, Mercedes, BMW, Whirpool, Beko", - говорится в сообщении ОЭЗ. Ввод завода в эксплуатацию намечен на 2020 год.

Третий инвестор - ООО "Липецкий офсетный комбинат" - создаст универсальное высокотехнологичное производство полиграфической продукции технического назначения. "Широкий спектр продукции нового предприятия будет включать в себя упаковочные материалы, применяемые при производстве молока, соков, других продуктов питания и фармацевтических товаров. По основным направлениям продукция проекта является импортозамещающей. Объем инвестиций - 5 миллиардов рублей", - сообщает ОЭЗ. Новые предприятия будут строиться на новой - Грязинской площадке особой экономической зоны.

Заседание экспертного и наблюдательного совета ОЭЗ, где были одобрены бизнес-планы новых инвесторов, протестированы механизмы рассмотрения и утверждения новых инвестпроектов в информационно-цифровом режиме, провел врио главы администрации Липецкой области Игорь Артамонов. Также речь шла об электронном формате, впервые используемом в российских особых экономических зонах в рамках пилотного проекта.

"Применение современного формата позволяет оптимизировать процесс согласования инвестиционных планов и сократить сроки получения статуса резидента новыми предприятиями. Мы хотим быть уверены в инвесторах. В том, что они вместе с нами будут развивать Липецкую область, инвестировать объемно, платить достойную зарплату. Многие из них отмечают улучшение деловых отношений и оперативность в принятии решений. Это хороший знак", - сказал Артамонов РИА Новости.

Он добавил, что как администрация региона, так и инвесторы заинтересованы в эффективном взаимодействии.

ОЭЗ "Липецк" была создана в 2005 году. На сегодняшний день в ней зарегистрированы 62 компании-резидента из 16 стран. Объем заявленных инвестиций ОЭЗ "Липецк" составляет 195 миллиардов рублей, освоены 59,6 миллиарда рублей, создано более 4 тысяч рабочих мест.

РИА Новости