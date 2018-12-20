Ведомственный проект Минэнерго России "Цифровая энергетика" рассмотрели на заседании Комитета Государственной Думы по энергетике

В Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации состоялось расширенное заседание Комитета по энергетике под председательством руководителя Комитета Павла Завального. Одним из вопросов повестки стало рассмотрение ведомственного проекта Минэнерго России "Цифровая энергетика", который представил директор Департамента государственной энергетической политики Минэнерго России, администратор проекта Алексей Кулапин.

В своем докладе он отметил, что цифровизация сегодня один из ключевых трендов развития мировой энергетики. Ежегодно растет объем инвестиций энергетических компаний в цифровые технологии, возрастает их роль в конкурентной борьбе на мировых энергетических рынках. Для России, как одного из крупнейших производителей и экспортеров энергоресурсов, крайне важно сохранять свои лидерские позиции, формируя собственную технологическую базу цифровизации.

Для ускорения цифровых преобразований в "майском" Указе Президента Российской Федерации поставлена задача повышения эффективности функционирования энергетической инфраструктуры посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений.

Во исполнение данного Указа и с учетом положений утвержденной в прошлом году национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации" Минэнерго России подготовлен ведомственный проект "Цифровая энергетика".

Проект призван систематизировать уже полученный компаниями опыт внедрения цифровых решений и сформировать консолидированное целевое видение цифровизации на уровне ТЭК в целом.

Для повышения эффективности функционирования ТЭК за счет использования цифровых технологий и платформенных решений на межотраслевом уровне планируется создать систему координации цифровой трансформации ТЭК России, условия для разработки и развития цифровых сервисов и решений в единой информационной среде, обеспечить цифровизацию государственного управления и контрольно-надзорной деятельности в отраслях ТЭК. Кроме того, предусмотрен отдельный блок мероприятий по подготовке высококвалифицированных кадров для цифровой энергетики.

Также в рамках проекта получит развитие цифровизация отдельных секторов ТЭК – электроэнергетики, нефтегазового комплекса и угольной промышленности. В части данных направлений проектом предусмотрены, в том числе, корректировка нормативной правовой базы, создание и внедрение единой доверенной среды и реализация пилотных проектов.

В заключение доклада Алексей Кулапин отметил, что развитие и распространение цифровых решений в отраслях ТЭК не только повысит эффективность их функционирования, но и даст импульс для масштабных технологических прорывов в смежных отраслях, станет дополнительным драйвером для развития всей российской экономики.

Подводя итог состоявшемуся обсуждению, Павел Завальный обратил внимание на необходимость участия членов Комитета в работе формируемого Совета по цифровой трансформации ТЭК и регулярного обсуждения хода реализации самого проекта в экспертных группах при Комитете.