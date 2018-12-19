Выбраны два пилотных проекта разработок по направлениям "сквозных" технологий в области цифровой экономики

19 декабря 2018 года Межведомственная комиссия, сформированная Госкорпорацией "Росатом" в соответствии с Правилами предоставления в 2018 году субсидий на возмещение затрат в связи с реализацией пилотных приоритетных проектов исследований и разработок по направлениям "сквозных" технологий в области цифровой экономики за счет средств резервного фонда Правительства РФ, приняла решение об отборе пилотных приоритетных проектов.

Были выбраны проект ФГАОУВО "Санкт-Петербургский исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики" "Новые принципы построения интеллектуальных систем с применением квантовых технологий" и проект ООО "НТИЦ АпАТэК-Дубна" "Разработка базовых проектных решений для использования алгоритмов искусственного интеллекта в системе мониторинга техногенной безопасности и технического состояния конструкций и электронного паспорта сложных инженерных изделий в интересах авиастроения, строительства и транспортной инфраструктуры".

Решение было принято большинством голосов членов Комиссии.

Напомним, отбор производился в рамках реализации мероприятия "Запуск пилотных приоритетных проектов и осуществление их адресной поддержки". Данное мероприятие было предусмотрено в общем плане мероприятий по направлению "Формирование исследовательских компетенций и технологических заделов" программы "Цифровая экономика Российской Федерации", утвержденной распоряжением Правительства РФ №1632-р от 28.07.2017. Отбор проектов производился на основании постановления Правительства РФ №1460 от 01.12.2018, в соответствии с порядком отбора (включая правила оценки заявок).