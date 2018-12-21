Алексей Текслер: "Год мы заканчиваем позитивно. По всем показателям электроэнергетической отрасли наблюдается рост"

Первый заместитель Министра энергетики Российской Федерации Алексей Текслер в интервью "Российской газете" подвел итоги года в электроэнергетической отрасли и рассказал, какой может стать государственная поддержка объектов на возобновляемых источниках энергии после 2024 года.

"Год мы заканчиваем позитивно. Выработка электроэнергии по итогам года составит 1091 миллиард кВт/ч - это на 1,6 процента больше, чем в прошлом году. По вводам генерирующей мощности ожидаем рост на 15 процентов - 4,5 ГВт, в сетевой - плюс 7,7 процента. За год были подключены более 400 тысяч новых потребителей", - рассказал Алексей Текслер.

По его словам, отечественные энергетики в очередной раз подтвердили умение успешного решения сложных инфраструктурных задач, подтверждением чего является строительство объектов генерации в Калининградской области - Маяковской и Талаховской ТЭС, возведение и реконструкция объектов для проведения ЧМ по футболу.

При этом первый замминистра отметил, что говорить о том, что в российской электроэнергетике решены все текущие проблемы, было бы преждевременно. В частности, по его словам, в генерации необходимо запустить конкурсный механизм отбора проектов модернизации тепловых электрических станций, используя, в первую очередь, отечественное оборудование, обеспечить работу по внедрению механизма лицензирования энергосбытовых компаний, минимизировать перекрестное субсидирование в тарифах на услуги передачи электроэнергии.

Кроме этого, на повестке остаются вопросы развития цифровизации как сетевого, так и генерирующего комплекса, а также завершения формирования нормативной базы для вывода из эксплуатации неэффективных и избыточных мощностей.

Говоря об альтернативной генерации, Алексей Текслер отметил, что она является важным трендом в развитии современной электроэнергетики, а ее перспективы развития весьма неплохие.

"Развитие ВИЭ – это, в первую очередь, развитие технологических компетенций, создание собственной индустрии по производству оборудования и меры поддержки, связанные с индустриальной составляющей этого аспекта. Нам необходимо развивать эту часть ТЭК, чтобы не отставать от остального мира", – сказал он.

Первый замглавы энергетического ведомства также рассказал, что Россия является бесспорным мировым лидером и в атомной энергетике.

"Утверждена генеральная схема развития, где до 2035 года предусмотрен ввод в эксплуатацию в среднем по одному атомному блоку в год, одновременно будут выводиться отработавшие свой ресурс блоки. Это достаточно большой объем. В то же время наши инженеры постоянно работают над новыми технологиями, в первую очередь над блоками с быстрыми нейтронами, которые позволяют действовать в замкнутом цикле. У нас достаточно большая перспектива в этой части", - пояснил Алексей Текслер.