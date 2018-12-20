Губернатор Тверской области Игорь Руденя и генеральный директор ПАО "МРСК Центра" – управляющей организации ПАО "МРСК Центра и Приволжья" Игорь Маковский доложили об итогах учений министру энергетики России Александру Новаку и генеральному директору

В главном управлении Тверьэнерго прошла торжественная церемония закрытия учений по организации взаимодействия и устранению массовых нарушений на электросетевых объектах тверского региона. В мероприятии приняли участие губернатор Тверской области Игорь Руденя и генеральный директор ПАО "МРСК Центра" – управляющей организации ПАО "МРСК Центра и Приволжья" Игорь Маковский. Глава региона и руководитель компании по видеоконференцсвязи доложили об итогах учений министру энергетики РФ Александру Новаку и генеральному директору группы компаний "Россети" Павлу Ливинскому.

Видеоконференцию открыл Павел Ливинский отчетом об учениях, которые проходили в масштабах страны. "Всего в ходе учений в 30 регионах было задействовано более 23 тысяч человек и более 3500 единиц техники. Помимо отработки практических навыков одной из основных наших задач было отработать опыт работы на территории, отличной от мест постоянного базирования бригад", — сказал глава "Россетей".

Выступивший далее генеральный директор ПАО "МРСК Центра" – управляющей организации ПАО "МРСК Центра и Приволжья" Игорь Маковский отметил что учения энергетиков группы компаний "Россети" в Тверской области завершены в полном объеме. "Все поставленные задачи выполнены. В результате учений 1 миллион 200 тысяч жителей Тверского региона получают качественное энергоснабжение. Энергетики МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья готовы к безусловному обеспечению надежного энергоснабжения потребителей", - подчеркнул глава МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья.

"Для жителей Тверской области учения энергетиков — это беспрецедентное мероприятие, которое даёт уверенность, что качество и надёжность электроснабжения будут обеспечены на должном уровне. Мы ожидаем повышения устойчивости энергоснабжения и снижения аварийности на 50%. Для нас это существенный вклад в развитие экономики региона", — прокомментировал итоги учений губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Выслушав доклады, министр энергетики Российской Федерации Александр Новак, объявляя учения ПАО "Россети" закрытыми, поблагодарил их участников за масштабную и качественную работу. "Российский сетевой комплекс - один из крупнейших и один из самых сложных в мире. Он функционирует на огромной территории, в различных климатических условиях. За время проведения учений проделан колоссальный объем работы по ремонту линий и подстанций, расчистке просек. Это позволит в значительной степени решить проблемы, накопившиеся в регионах", - отметил министр энергетики. По его словам, учения стали еще одним важным шагом на пути реализации решений руководства страны по осуществлению масштабных задач по развитию и модернизации электросетевого комплекса, внедрению современных интеллектуальных решений и технологий.

Тверская область стала вторым после Дагестана российским регионом, где прошли беспрецедентные по масштабам учения энергетиков. В них были задействованы 784 бригады в составе 10 785 человек и 1169 единиц техники из 20 филиалов МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья. За три месяца специалисты компаний расчистили 12,7 тысяч гектаров и расширили 1,1 гектаров просек, заменили 549 километров оголенных неизолированных проводов на более прочные самонесущие изолированные. Также были произведены замена 12 тысяч опор воздушных линий и ремонт 327 трансформаторных подстанций. Устранены аварийные дефекты на 22 356 км линий электропередачи.

По ряду показателей объемы заданий, выданные на старте учений, были перевыполнены почти вдвое. Важной составляющей учений стала подготовка электросетевого комплекса Тверской области к масштабной цифровизации. Параллельно с основной частью учений уточнялись схемы работы объектов, актуализировались данные для выстраивания новой системы управления при помощи самых современных цифровых технологий. В общей сложностью этой работой были охвачены 30 тысяч объектов.