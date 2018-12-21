Инвестпрограммы снижают аварийность на электросетях Тверской области

На заседании регионального правительства, которое прошло сегодня, 19 декабря, под председательством губернатора Игоря Рудени, обсудили инвестиционные программы в сфере электроэнергетики. В результате их реализации планируется снизить аварийность на электросетях, обеспечить надежность и доступность услуг электроснабжения для потребителей, в числе которых промышленные предприятия.

- Модернизация электроснабжения - ключевое условие для развития экономики нашей области, реализации инвестпроектов, стабильной работы социальной сферы и повышения качества ЖКХ, - отметил Игорь Руденя.

Основной для региона является инвестпрограмма "Тверьэнерго". Среди основных мероприятий, проводимых в области – реконструкция, модернизация линий электропередач и подстанций, замена неизолированного провода на самонесущий изолированный, создание и модернизация автоматической системы учета электроэнергии и приведение в порядок просек.



В настоящее время в Тверской области завершаются масштабные учения компании "Рoссети". Проведена расчистка почти 12,5 тысяч га вдоль линий электропередач и расширение просек на площади 1 тысяча га.



Кроме того, заменили более 9600 опор и более 560 км проводов.



Все эти мероприятия позволят снизить количество аварийных отключений электричества.



Среди важных задач - технологическое присоединение потребителей. На сегодня дефицит мощностей для промышленных предприятий остается в 6 муниципальных образованиях. Планируется, что за время реализации программы возможность присоединения получат ряд крупных предприятий Бежецкого, Калининского, Вышневолоцкого, Кимрского, Конаковского, Ржевского и Торопецкого районов, а также города Удомли.



Игорь Руденя подчёркивает, что реализация инвестпрограмм в электроэнергетике не должна быть связана с возможным ростом тарифов для потребителей.



- Модернизировать энергетику за счет средств наших граждан, мы не можем, – сказал глава региона. Правительству Тверской области губернатор поручил до нового года увязать инвестпредложения с тарифным пакетом.

"Энергетика и промышленность России"