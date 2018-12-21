Инвестпрограммы снижают аварийность на электросетях Тверской области

Андрей Боев: "Я за разумный подход"
Корреспондент редакции портала RusCable.Ru побывала в гостях у ХКА
21 декабря 2018, 09:00
Рубрика: Модернизация
Метки: ТВЕРЬЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика
На заседании регионального правительства, которое прошло сегодня, 19 декабря, под председательством губернатора Игоря Рудени, обсудили инвестиционные программы в сфере электроэнергетики. В результате их реализации планируется снизить аварийность на электросетях, обеспечить надежность и доступность услуг электроснабжения для потребителей, в числе которых промышленные предприятия.
Основной для региона является инвестпрограмма "Тверьэнерго". Среди основных мероприятий, проводимых в области – реконструкция, модернизация линий электропередач и подстанций, замена неизолированного провода на самонесущий изолированный, создание и модернизация автоматической системы учета электроэнергии и приведение в порядок просек.
В настоящее время в Тверской области завершаются масштабные учения компании "Рoссети". Проведена расчистка почти 12,5 тысяч га вдоль линий электропередач и расширение просек на площади 1 тысяча га.
Кроме того, заменили более 9600 опор и более 560 км проводов.
Все эти мероприятия позволят снизить количество аварийных отключений электричества.
Среди важных задач - технологическое присоединение потребителей. На сегодня дефицит мощностей для промышленных предприятий остается в 6 муниципальных образованиях. Планируется, что за время реализации программы возможность присоединения получат ряд крупных предприятий Бежецкого, Калининского, Вышневолоцкого, Кимрского, Конаковского, Ржевского и Торопецкого районов, а также города Удомли.
Игорь Руденя подчёркивает, что реализация инвестпрограмм в электроэнергетике не должна быть связана с возможным ростом тарифов для потребителей.
- Модернизировать энергетику за счет средств наших граждан, мы не можем, – сказал глава региона. Правительству Тверской области губернатор поручил до нового года увязать инвестпредложения с тарифным пакетом.
"Энергетика и промышленность России"