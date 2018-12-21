"Карачаево-Черкесскэнерго" обновляет распредсети в аулах Кумыш и Хумара

В рамках реализации инвестиционной программы филиала МРСК Северного Кавказа - "Карачаево-Черкесскэнерго" (входит в ГК "Россети") специалисты подрядной организации ведут реконструкцию ВЛ 0,4-10 кВ в аулах Кумыш и Хумара Карачаевского района.

В этих населенных пунктах проживают около 6,5 тысяч человек, для обеспечения их надежным и бесперебойным электроснабжением энергетики филиала ежегодно проводят ремонт и техническое обслуживание распределительных сетей. Однако из-за того, что линии электропередачи здесь были построены еще в 60-70-е годы прошлого столетия, процент их износа был высоким, и необходимы были капитальные вложения. В связи с этим в филиале "Карачаево-Черкесскэнерго" было принято решение об их поэтапной реконструкции.

В ходе проводимых работ на воздушных линиях 0,4-10 кВ "голый" провод заменяется на самонесущий изолированный провод (СИП), а вместо старых деревянных опор устанавливаются новые железобетонные, меняются изоляторы и траверсы, а также проводятся работы по равномерному распределению потребителей по фидерам. Эти работы планируется провести на отходящих от восьми трансформаторных пунктов 10/0,4 кВ линиях электропередачи в аулах Кумыш и Хумара. Всего будет реконструировано 11,4 км линий электропередачи.

Ранее работы по замене "голого" провода на самонесущий изолированный провод (СИП) были проведены в населенных пунктах, входящих в зону ответственности Тебердинского производственного участка Карачаевских РЭС.

Проводимые работы позволят не только повысить качество энергоснабжения потребителей данных населенных пунктов и снимет вопросы, связанные с низким уровнем напряжения в электрических сетях, но будут способствовать профилактике безучетного энергопотребления и снижению потерь электроэнергии в сетях.

Energyland