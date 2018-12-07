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Мероприятия

УНКОМТЕХ поздравляет с Днём энергетика!

УНКОМТЕХ поздравляет с Днём энергетика!

21 декабря 2018, 17:55
Рубрика: Мероприятия
Метки: УНКОМТЕХ

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22 декабря - День Энергетика. В преддверии праздника, хотим поздравить всех работников отрасли!
Желаем успешного выполнения всех намеченных планов, новых перспективных проектов и безграничного запаса жизненной энергии. Крепкого здоровья, счастья, семейного и финансового благополучия.

С праздником вас, дорогие Энергетики!

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Компания: ООО "ТД "Ункомтех"

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