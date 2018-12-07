УНКОМТЕХ поздравляет с Днём энергетика!

22 декабря - День Энергетика. В преддверии праздника, хотим поздравить всех работников отрасли!

Желаем успешного выполнения всех намеченных планов, новых перспективных проектов и безграничного запаса жизненной энергии. Крепкого здоровья, счастья, семейного и финансового благополучия.



С праздником вас, дорогие Энергетики!

