УНКОМТЕХ поздравляет с Днём энергетика!

Единство, прагматичность, надежность
Репортаж о компании WINLONG производителе оборудования для кабельной промышленности
21 декабря 2018, 17:55
Рубрика: Мероприятия
Метки: УНКОМТЕХ
22 декабря - День Энергетика. В преддверии праздника, хотим поздравить всех работников отрасли!
Желаем успешного выполнения всех намеченных планов, новых перспективных проектов и безграничного запаса жизненной энергии. Крепкого здоровья, счастья, семейного и финансового благополучия.
С праздником вас, дорогие Энергетики!