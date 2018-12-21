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Модернизация

"Удмуртэнерго" заменило 67 км "голого" провода на СИП на ЛЭП напряжением 10 кВ

Удмуртэнерго заменило 67 км голого провода на СИП на ЛЭП напряжением 10 кВ

21 декабря 2018, 09:30
Рубрика: Модернизация
Метки: УДМУРТЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 

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"В общей сложности в ходе ремонтной программы мы заменили 67 километров воздушных линий 10 кВ, - говорит заместитель главного инженера по эксплуатации филиала "Удмуртэнерго" Александр Шкляев. – Все эти линии проходят по лесистой местности".

В рамках реализации ремонтной программы филиалом МРСК Центра и Приволжья - "Удмуртэнерго" заменено 67 километров "голого" провода на самонесущий изолированный (СИП) на воздушных линиях 10 кВ. Еще 220 км СИП было проложено на линиях 10-0,4 кВ в рамках мероприятий инвестиционной программы.

Работы по замене провода проведены в Селтинском, Алнашском, Якшур-Бодьинском, Балезинском, Игринском, Дебесском, Ярском, Красногорском, Увинском, Сарапульском, Воткинском, Вавожском, Кизнерском, Камбарском, Граховском, Завьяловском, Каракулинском и Малопургинском районах республики.

Замена позволяет значительно снизить риск технологических нарушений, так как возможность обрыва такого провода сведена к минимуму. Также применение самонесущего изолированного провода позволяет существенно сократить площадь вырубки деревьев в охранных зонах линий электропередачи.

Кроме этого, в рамках инвестиционной программы 2018 года энергетики реконструировали и построили с использованием самонесущего изолированного провода более 220 километров воздушных линий. Самые масштабные работы были проведены в с. Асаново и д. Удмуртский Тоймобаш Алнашского района, в д. Быргында Каракулинского района, в д. Старый Чультем Завьяловского района и с. Пудем Ярского района.

- Анализируя статистику технологических нарушений последних лет, мы с уверенностью можем сказать, что использование СИП оправдывает себя на все 100%, - говорит первый заместитель директора – главный инженер филиала "Удмуртэнерго" Андрей Вахрушев. – Более безопасный, защищенный и современный самонесущий изолированный провод стал неотъемлемой частью программы реконструкции электросетевого хозяйства региона. В следующем году для снижения аварийности и повышения надежности сетей мы планируем также использовать СИП при реконструкции и строительстве воздушных линий электропередачи.

Energyland

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