"Удмуртэнерго" заменило 67 км "голого" провода на СИП на ЛЭП напряжением 10 кВ

"В общей сложности в ходе ремонтной программы мы заменили 67 километров воздушных линий 10 кВ, - говорит заместитель главного инженера по эксплуатации филиала "Удмуртэнерго" Александр Шкляев. – Все эти линии проходят по лесистой местности".

В рамках реализации ремонтной программы филиалом МРСК Центра и Приволжья - "Удмуртэнерго" заменено 67 километров "голого" провода на самонесущий изолированный (СИП) на воздушных линиях 10 кВ. Еще 220 км СИП было проложено на линиях 10-0,4 кВ в рамках мероприятий инвестиционной программы.



Работы по замене провода проведены в Селтинском, Алнашском, Якшур-Бодьинском, Балезинском, Игринском, Дебесском, Ярском, Красногорском, Увинском, Сарапульском, Воткинском, Вавожском, Кизнерском, Камбарском, Граховском, Завьяловском, Каракулинском и Малопургинском районах республики.



Замена позволяет значительно снизить риск технологических нарушений, так как возможность обрыва такого провода сведена к минимуму. Также применение самонесущего изолированного провода позволяет существенно сократить площадь вырубки деревьев в охранных зонах линий электропередачи.



Кроме этого, в рамках инвестиционной программы 2018 года энергетики реконструировали и построили с использованием самонесущего изолированного провода более 220 километров воздушных линий. Самые масштабные работы были проведены в с. Асаново и д. Удмуртский Тоймобаш Алнашского района, в д. Быргында Каракулинского района, в д. Старый Чультем Завьяловского района и с. Пудем Ярского района.

- Анализируя статистику технологических нарушений последних лет, мы с уверенностью можем сказать, что использование СИП оправдывает себя на все 100%, - говорит первый заместитель директора – главный инженер филиала "Удмуртэнерго" Андрей Вахрушев. – Более безопасный, защищенный и современный самонесущий изолированный провод стал неотъемлемой частью программы реконструкции электросетевого хозяйства региона. В следующем году для снижения аварийности и повышения надежности сетей мы планируем также использовать СИП при реконструкции и строительстве воздушных линий электропередачи.



Energyland