Врио губернатора планирует развивать на Сахалине альтернативную энергетику

Власти Сахалинской области будут развивать на островах альтернативную энергетику. Данная информация была озвучена в ходе рабочей поездки на ТЭЦ-1 Южно-Сахалинска врио губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко.

Врио главы островного региона поздравил энергетиков с предстоящим профессиональным праздником и озвучил приоритеты работы на ближайшее время.

— В последние годы компанией "Сахалинэнерго" многое было сделано в части модернизации электросетевого комплекса, генерирующих мощностей, автоматизации технологических процессов. Впереди нас ждет ввод в эксплуатацию новой электростанции Сахалинской ГРЭС-2, а также реализация программы обеспечения устойчивой работы электросетевого комплекса. Это необходимо для того, чтобы повысить надёжность энергоснабжения жилого фонда, промышленных и социальных объектов, обеспечить электроэнергией территории опережающего развития. Такие у нас с вами задачи на ближайшую перспективу. И, конечно, правительство Сахалинской области будет оказывать в этом необходимое содействие, — сказал врио главы островного региона.

По его словам, развитие отрасли будет происходить в соответствии с генеральным планом развития области. Поэтому нужна новая схема развития сетевого хозяйства. Также в планах — использование современной возобновляемой генерации: ветровой, солнечной и гидроэнергии.

Валерий Лимаренко поблагодарил работников "Сахалинэнерго" за добросовестный труд.

— Вам приходится работать днем и ночью, в выходные и праздники, во время тайфунов и метелей. И все для того, чтобы в домах людей горел свет, было тепло и уютно, чтобы жизнь в Сахалинской области шла в спокойном, нормальном ритме. И, конечно, особую признательность хочу выразить ветеранам отрасли. Вы внесли весомый вклад в развитие и становление электроэнергетики Сахалинской области, и ваш опыт очень важен нынешнему поколению специалистов, — отметил глава региона, сообщает ИА Sakh.com со ссылкой на областное правительство.

ИА Sakh.com