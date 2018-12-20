Электроснабжение трех поселков в Бурятии полностью восстановлено

Энергетики вернули свет трем поселкам в Баунтовском районе Республики Бурятия. Из-за падения на высоковольтную линию дерева, спиленного "черными лесорубами", жители несколько часов провели без электричества.

Сотрудники филиала ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" завершили восстановительные работы на линии электропередачи 110 кВ "Сосновоозерская - Романовка". Электричество вернули в поселки Монгой, Россошино и Романовка Баунтовского района в 20.23 часов местного времени.

Сегодня в 10.50 утра там произошло отключение электроэнергии в 11 населенных пунктах. На место оперативно выдвинулись ремонтные бригады "Бурятэнерго" и передвижные дизель-генераторные установки для подключения социально значимых объектов. Уже в 11:17 большинство потребителей было запитано по резервной схеме. Все социально значимые объекты обеспечены дизель-генераторами. На месте работали девять бригад "Бурятэнерго". Но на поиск места повреждения заснеженной линии электропередачи ушло несколько часов. Когда место повреждения было обнаружено, выяснилось, что причиной стало упавшее на провода дерево, спиленное неустановленными лицами. Компания готовит обращение в правоохранительные органы.

Энергетики просят жителей проявить повышенное внимание и осторожность во время сильных морозов, снегопадов, усиления ветра и гололеда. В частности, при обнаружении оборванных проводов линий электропередачи или других повреждений энергетических объектов не приближаться к ним, а сообщить о неисправностях в региональную энергетическую компанию или отделение МЧС по номеру 112 с мобильного телефона.

В ситуациях, связанных с отключением электроэнергии, потребителям рекомендуется оставить заявку на восстановление электроснабжения на сайте Светлаястрана.рф. Также в круглосуточном режиме работает единый call-центр. По бесплатному телефону 8−800−1000−380 потребители могут узнать всю необходимую информацию по вопросам электроснабжения, сообщить о случаях технологических нарушений на энергообъектах.