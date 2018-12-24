АО "БЭСК" и Башкирский ГАУ подписали соглашение о сотрудничестве

21 декабря председатель Правления – генеральный директор АО "БЭСК" Дмитрий Шароватов и ректор Башкирского государственного аграрного университета Илдар Габитов подписали соглашение о сотрудничестве между компанией и вузом.

Подписание состоялось в стенах БГАУ и было приурочено к 20-летию со дня образования энергетического факультета. Со стороны группы компаний АО "БЭСК" в торжественных мероприятиях, посвященных юбилею факультета, также приняли участие член Правления – директор по управлению персоналом и административным вопросам АО "БЭСК" Сергей Гурин, начальник департамента управления персоналом АО "БЭСК" Юлия Казанская, заместитель директора по электросетевым услугам Центральных электрических сетей ООО "Башкирэнерго" Айдар Янгиров.

Подготовке энергетических кадров АО "БЭСК" уделяет большое значение, для повышения качества подготовки будущих специалистов компания подписала соглашения о сотрудничестве с такими ведущими вузами и ссузами, как Казанский государственный энергетический университет, Уфимский государственный авиационный технический университет, Уфимский государственный нефтяной технический университет и Уфимский топливно-энергетический колледж. Теперь к их числу добавился и Башкирский ГАУ.

Выступая на торжественном мероприятии, председатель Правления – генеральный директор АО "БЭСК" Дмитрий Шароватов подчеркнул, что "каждый десятый работник группы компаний АО "БЭСК" является выпускником энергетического факультета, и соглашение о сотрудничестве придаст новый импульс взаимодействию компании и вуза". Ректор БГАУ Илдар Габитов сделал акцент на том, что взаимодействие ведущей сетевой компании и вуза позволит выстроить целостную цепочку в подготовке специалистов от вчерашних школьников до готовых специалистов.

"Не секрет, - подчеркнул он, - что только сочетание теоретической и практической подготовки студентов может гарантировать высокое качество будущих специалистов". По мнению заместителя директора ПО "ЦЭС" ООО "Башкирэнерго" Айдара Янгирова, выпускники КГЭУ и УГАТУ, даже целевики, нынче не всегда идут на работу в группу компаний АО "БЭСК", и на этом фоне позитивно выделяются выпускники БГАУ, которые не боятся начинать свою карьеру в сельских районах электрических сетей, тем самым, компенсируя дефицит кадров в сельской местности.

В юбилейном мероприятии также приняли участие директор МУЭП "Уфагорсвет" Ильдар Чанышев, директор УЖХ Орджоникидзевского района города Уфы Артур Шагаргазин, профессорско-преподавательский коллектив, студенты и выпускники факультета, работающие на предприятиях энергетического комплекса республики.

На снимке: председатель Правления – генеральный директор АО "БЭСК" Дмитрий Шароватов (справа) и ректор Башкирского государственного аграрного университета Илдар Габитов подписывают соглашение о сотрудничестве между компанией и вузом.