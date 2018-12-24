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Модернизация

Балаковская АЭС включила в сеть энергоблок №1 после планово-предупредительного ремонта

Балаковская АЭС включила в сеть энергоблок №1 после планово-предупредительного ремонта

24 декабря 2018, 15:30
Рубрика: Модернизация
Метки: БАЛАКОВСКАЯ АЭС
Отрасль: Атомная промышленность 

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22 декабря 2018 года в 07:41 (мск) энергоблок №1 Балаковской АЭС в соответствии с плановой заявкой, по разрешению диспетчера энергосистемы был включен в сеть после завершения планово-предупредительного ремонта и успешно проведенной технологической операции по отжигу корпуса реактора.

Разогрев и пуск энергоблока проведены без замечаний, в соответствии с требованиями технологического регламента безопасной эксплуатации.

В настоящее время в работе находятся все четыре энергоблока атомной станции с суммарной электрической нагрузкой 4278 МВт.

Радиационный фон на прилегающей к атомной станции территории соответствует многолетним природным фоновым значениям и составляет 0,08-0,11 мкЗв/ч, что характерно для средней полосы России.

Energyland

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