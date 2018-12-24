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Модернизация

"Челябэнерго" меняет оборудование на ПС "Алишево"

Челябэнерго меняет оборудование на ПС Алишево

24 декабря 2018, 11:45
Рубрика: Модернизация
Метки: ЧЕЛЯБЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 

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Энергетики Центральных электрических сетей филиала ОАО "МРСК Урала" - "Челябэнерго" в кратчайшие сроки проводят неотложные ремонтные работы по замене оборудования на ПС "Алишево" в Сосновском районе Челябинской области.

Накануне в результате проведенной диагностики энергетики Центральных электросетей выявили угрожающий работе оборудования дефект. Для его устранения и предотвращения технологических нарушений в работе электросетевого комплекса возникла необходимость перевода нагрузки по резервной схеме электроснабжения.

Энергетики предупреждают жителей 5 населенных пунктов ( Кайгородово, Трубный, Туктубаево, Высокое, Малышево) и двух садоводческих товариществ (СНТ Курчатовец, СНТ Тракторосад) о том, что возможны кратковременные отключения электроэнергии и понижение напряжения в сети.

Для резервного электроснабжения социально значимых объектов, объектов жизнеобеспечения и населения в п. Трубный, д. Туктубай подключены резервные источники снабжения электрической энергией (РИСЭ) общей мощностью 850 кВт.

Energyland

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