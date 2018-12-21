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Модернизация

Энергетики "Пермэнерго" обеспечили выдачу дополнительной мощности, необходимой для развития объектов нефтедобычи в Березовском районе

Энергетики Пермэнерго обеспечили выдачу дополнительной мощности, необходимой для развития объектов нефтедобычи в Березовском районе

24 декабря 2018, 11:30
Рубрика: Модернизация
Метки: МРСК УРАЛА
Отрасль: Электроэнергетика 

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Специалисты Кунгурских электрических сетей филиала "Пермэнерго" реализовали мероприятия по выдаче дополнительной мощности для нефтяников, добывающих "черное золото" на Высоковском месторождении в Березовском районе.

В рамках исполнения своих обязательств по договору технологического присоединения энергетики произвели замену двух морально и физически устаревших трансформаторов тока в распределительном устройстве 10 кВ подстанции 35/10 кВ "Березовка".

Это и другие проведенные мероприятия позволили увеличить до 1,5 МВт мощность, выдаваемую  для объектов нефтедобычи в районе деревни Федотово Березовского района.

Компания: ОАО "МРСК Урала"

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