Энергетики "Пермэнерго" обеспечили выдачу дополнительной мощности, необходимой для развития объектов нефтедобычи в Березовском районе

Специалисты Кунгурских электрических сетей филиала "Пермэнерго" реализовали мероприятия по выдаче дополнительной мощности для нефтяников, добывающих "черное золото" на Высоковском месторождении в Березовском районе.

В рамках исполнения своих обязательств по договору технологического присоединения энергетики произвели замену двух морально и физически устаревших трансформаторов тока в распределительном устройстве 10 кВ подстанции 35/10 кВ "Березовка".

Это и другие проведенные мероприятия позволили увеличить до 1,5 МВт мощность, выдаваемую для объектов нефтедобычи в районе деревни Федотово Березовского района.