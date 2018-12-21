Энергетики "Пермэнерго" обеспечили выдачу дополнительной мощности, необходимой для развития объектов нефтедобычи в Березовском районе

Единство, прагматичность, надежность
Репортаж о компании WINLONG производителе оборудования для кабельной промышленности
24 декабря 2018, 11:30
Рубрика: Модернизация
Метки: МРСК УРАЛА
Отрасль: Электроэнергетика
Специалисты Кунгурских электрических сетей филиала "Пермэнерго" реализовали мероприятия по выдаче дополнительной мощности для нефтяников, добывающих "черное золото" на Высоковском месторождении в Березовском районе.
В рамках исполнения своих обязательств по договору технологического присоединения энергетики произвели замену двух морально и физически устаревших трансформаторов тока в распределительном устройстве 10 кВ подстанции 35/10 кВ "Березовка".
Это и другие проведенные мероприятия позволили увеличить до 1,5 МВт мощность, выдаваемую для объектов нефтедобычи в районе деревни Федотово Березовского района.