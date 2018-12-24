Компания Alloy предлагает свои продукты авиационно-космическому сектору

Британская компания Alloy Wire International (AWI) представила свой самый широкий ассортимент высокотемпературных никелевых сплавов на одном из крупнейших в мире авиасалонов, который проходит раз в два года в Великобритании на аэродроме возле города Фарнборо в графстве Хэмпшир (Farnborough International Airshow).

Компания, объём продаж которой вырос на 20% в 2017 году, продемонстрировала свои сплавы марок Nimonic, Inconel, Waspaloy, Rene41, Phynox (UNS R30003) и титановые материалы, которые она предлагает производителям высококачественных и надёжных изделий для использования в авиационно-космическом секторе, где высока потребность в коррозионностойких материалах. Девиз новой акции компании Alloy Wire International - "Определённость в мире неопределённости", который подтверждает способность компании выполнять заказы всего за три недели благодаря складским резервам, объёмы которых превышают 200 тонн более чем 60 различных сплавов. Авиационно-космический сектор предоставляет огромные возможности для компании, разрабатывающей и выпускающей сплавы для производства пружинной проволоки, которая используется в нажимных пружинах, торсионный пружинах и формованных деталях для использования в критически важных областях, например в самолётных двигателях, где никакая другая проволока не сможет надёжно выполнять требуемые функции.

Компания Alloy Wire International выпускает проволоку любых размеров в диапазоне диаметров от 21 мм до 0,025 мм с высокой степенью точности. Кроме того, компания выполняет большое количество заказов на проволоку, сертифицированную в соответствии с различными спецификациями авиационно-космического назначения, или производимую из материалов со специальными свойствами в соответствии с конкретными требованиями потребителей. Компания осуществляет деятельность в 55 странах мира и имеет аккредитацию как производитель для авиационной отрасли (AS9100 Aerospace & Defense quality accreditation) уже более пяти лет. Все 60 различных высококачественных сплавов, выпускаемых компанией, соответствуют стандартам DFARS и EU и поставляются партиями любых объёмов от 3кг до 3 тонн.