Компания HENGTONG успешно поставила подводный кабель XLPE 500 кВ

В ноябре 2018 года на острове Дапэн, город Шэньчжэнь, успешно проложен подводный кабель 500 кВ с изоляцией из сшитого полиэтилена длиной 18,15 км без фабричных соединений. Это также означает, что проект по передаче и преобразованию 500 кВ в провинции Чжэцзян Чжоуша́нь вступил в завершающую стадию.

Кабель прокладывали от Синьхонкоу в Чжэньхай до острова Дапэн в Шеньчжэнь, в течение 7 дней. Подводный кабель XLPE 500кВ протяженностью 18,15 км имеет самую большую пропускную способностью среди композитных подводных кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена в мире. HENGTONG совершил новый рекорд.

Для того, чтобы изготовить подводный кабель без фабричных соединений, HENGTONG должен соответствовать стандартам в области менеджмента и технологий. Компания провела ряд технологических инноваций, а также проверила весь производственный процесс. В период производства, компания HENGTONG организовала команду из 50 человек для участия в 24-часовом дежурстве, чтобы постоянно контролировать процесс производства. Наконец, был изготовлен кабель длиной 18,15 км, что позволило установить мировой рекорд в производстве подводного кабеля из сшитого полиэтилена 500 кВ без фабричных соединений.

Подводная кабельная система 500 кВ занимает ключевое место в реализации важнейшего проекта создания сети передачи электроэнергии в регионе Чжоушань. Проект поможет улучшить экономическое развитие региона дельты реки Янцзы, обеспечить экологически чистой энергией людей в Чжоушань.