Костромаэнерго по итогам 11 месяцев взыскало в суде с неплательщиков более 26 миллионов рублей за переданную электроэнергию

Филиал ПАО "МРСК Центра" – "Костромаэнерго" продолжает системную работу по взысканию дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии. Ее важным направлением является претензионно-исковая деятельность.

За 11 месяцев специалистами правового блока Костромаэнерго передано в суд 250 исков о взыскании дебиторской задолженности на общую сумму более 300,4 млн. рублей. По 246 делам, включая иски, направленные ранее, вынесены решения о взыскании в пользу предприятия 26 млн. рублей. Судебным приставам в этот же период направлено 160 исполнительных листов на общую сумму требований в 41,1 млн. рублей.

В настоящее время в производстве судов различных инстанций находится 142 иска энергетиков к недобросовестным плательщикам на общую сумму 298 млн. рублей.

Однако, несмотря на все усилия, уровень просроченной дебиторской задолженности Костромаэнерго остается высоким: по состоянию на 1 ноября он составлял 378,6 млн. рублей. Вся сумма приходится на двух должников: ПАО "Костромская сбытовая компания" (351,7 млн. рублей) и ОАО "Оборонэнергосбыт" (26,9 млн рублей).

Следует отметить, что действия неплательщиков ставят под угрозу надежность электроснабжения потребителей региона, поскольку средства, полученные Костромаэнерго за оказание услуг по передаче электроэнергии, направляются, в том числе, на выполнение производственных программ. Предприятие будет последовательно продолжать работу по взысканию дебиторской задолженности, используя для этого все предусмотренные действующим законодательством механизмы.