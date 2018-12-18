МОЭСК внедряет в ТиНАО первый распределительный пункт как элемент Цифрового РЭС

ПАО "Московская объединенная электросетевая компания" (входит в группу компаний "Россети") вводит в работу первый распределительный пункт как элемент Цифрового района электрических сетей. Мероприятия по внедрению лучших современных технологий являются частью масштабной программы по построению цифровой сети в столичном регионе.

Распределительный пункт получает электроэнергию от питающего центра 110 кВ "Летово" и обеспечивает распределение и электроснабжение четырех трансформаторных подстанций, питающих один из крупнейших бизнес-парков столицы.

Цифровизация энергообъекта обеспечит на новом, современном уровне управляемость сегмента сети, контроль процесса распределения электроэнергии, работы коммутационных аппаратов распределительного пункта, основного и вспомогательного оборудования. В нем будут реализованы современные технические решения для повышения надежности электроснабжения потребителей Троицкого и Новомосковского административных округов.

Распределительный пункт включает в себя комплектное распределительное устройство с двумя системами шин 10 кВ и вакуумными выключателями. Для осуществления резервирования секций реализован автоматический ввод резерва. Модернизация распределительного пункта позволит дистанционно управлять работой оборудования с диспетчерского щита управления. После завершения полного монтажа оборудования и проведения пуско-наладочных работ распределительный пункт будет включен в общую технологическую сеть ПАО "МОЭСК".

"В будущем, при реализации цифровизации сети, мы не только реализуем полную наблюдаемость сети, но и сможем заблаговременно устранять возможные технологические нарушения", - подчеркнул главный инженер филиала "Новая Москва" Александр Степанов.