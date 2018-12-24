Медведев потребовал определить в регионах кураторов по нацпроекту "Цифровая экономика"

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев потребовал от губернаторов определить на региональном уровне кураторов, отвечающих за реализацию национального проекта по развитию цифровой экономики.

На заседании президиума Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам глава Минкомсвязи Константин Носков отметил, что к настоящему времени "не во всех регионах созданы цифровые министерства, определены кураторы на уровне заместителя губернатора или заместителя председателя правительства".

Министр попросил "дожать этот процесс, чтобы у Минкомсвязи был контрагент для работы в постоянном режиме".

"Тот, кто не создал, тот сам за это отвечает непосредственно. Я исхожу из того, что всем губернаторам, у которых нет заместителя профильного по этому вопросу, министр будет звонить и требовать лично с губернатора", - сказал на это Медведев.

Он отметил, что главы регионов "и так за все отвечают, но в таком случае и все технические вопросы тоже должен будет вести губернатор". "Давайте, разберитесь с этим", - поручил глава кабмина региональным властям, которые участвуют в совещании в режиме видеоконференции.

ТАСС"