На Нововоронежской АЭС завершилась предпусковая партнерская проверка Всемирной ассоциации операторов АЭС

21 декабря 2018 г. на Нововоронежской АЭС завершилась предпусковая партнерская проверка энергоблока №2 второй очереди станции, проведенная Всемирной ассоциацией операторов АЭС (ВАО АЭС, англ. World Association of Nuclear Operators, WANO).

Проверку провела команда международных экспертов Московского центра ВАО АЭС (ВАО АЭС-МЦ), в которую вошли 14 специалистов из восьми стран - Украины, Республики Корея, Франции, Беларуси, Словакии, Болгарии, США и России.

Основной целью визита стала проверка готовности энергоблока к этапу физического пуска, максимальное повышение безопасности и надёжности его работы, а также обмен информацией об использовании лучших мировых практик. С 10 по 21 декабря эксперты проверили 13 направлений деятельности станции. В их числе: химия, радиационная безопасность, ремонт.

Представители ВАО АЭС-МЦ особо отметили уровень культуры ядерной безопасности предприятия. По их мнению, "рабочая обстановка взаимного уважения" является сильной стороной персонала НВ АЭС, а "ядерная безопасность" – их главный приоритет. "Моя независимая оценка говорит о том, что работа была слаженная, эффективная и результативная. Цели достигнуты. Нововоронежская АЭС выполнила взятые на себя непростые международные обязательства в полном объеме. Нами были подготовлены рекомендации, которые после детального обсуждения были поняты и приняты коллективом Нововоронежской АЭС. Пуск энергоблока – сложнейшая работа, но мы уверены, что эта задача будет успешно реализована и станет большим событием в мировом ядерном сообществе", – отметил на заключительном заседании первый заместитель директора ВАО АЭС-МЦ Анатолий Кириченко.

В течение двух месяцев после окончания предпусковой партнерской проверки Нововоронежская АЭС должна будет выполнить самооценку и разработать план корректирующих мероприятий. Параллельно, по результатам проверки будет составлен финальный отчет с рекомендациями по улучшения деятельности станции.

Команда ВАО АЭС проведет повторный визит в согласованные сроки, до первого выхода энергоблока №2 Нововоронежской АЭС-2 на минимально контролируемый уровень мощности (МКУ). Во время повторного визита эксперты оценят эффективность выполненных мероприятий.

Для справки:

Миссия поддержки, партнёрская проверка – одни из форм работы экспертов ВАО АЭС с атомными станциями. Международных экспертов с недавних пор приглашают на атомные энергоблоки, вводимые в эксплуатацию, в предпусковой период. Проведение таких партнёрских проверок позволяет ещё на этапе предпусковых работ внедрить в производственные сферы лучшие международные практики.