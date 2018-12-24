На ремонтную программу "Удмуртэнерго" в 2018 году направлено 295 млн рублей

В течение 2018 года энергетики "Удмуртэнерго" капитально отремонтировали более 110 километров воздушных линий электропередачи 35-220 кВ и более 4030 километров ВЛ 0,4-10 кВ. Проведен комплексный ремонт 504 трансформаторных подстанций. От древесно-кустарниковой растительности расчищены просеки под ЛЭП площадью более 919 га. Всего на реализацию ремонтной программы было направлено 295 миллионов рублей.

Также Удмуртэнерго создает инфраструктуру для развития региональной экономики в интересах удовлетворения существующих и растущих потребностей промышленности, агропромышленного комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, предприятий малого бизнеса и населения региона. Только в этом году инвестиции МРСК Центра и Приволжья в развитие электросетевого комплекса Удмуртии составили 770 млн. рублей.

В этом году энергетики дали старт проекту "Цифровой РЭС" на базе сетевого хозяйства Завьяловского района Удмуртии. Модернизация электросетевого комплекса в регионе позволит повысить эффективность его функционирования, снизить издержки и, как результат, создаст возможности формирования оптимальных механизмов долгосрочного тарифообразования для всех категорий потребителей.

"Энергетика и промышленность России"