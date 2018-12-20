На самой северной ЛЭП Западной Сибири началось тестирование цифрового комплекса мониторинга ВЛ

Проект экспериментально реализуется на линии электропередачи ФСК ЕЭС 110 кВ "Оленья – Ямбург", которая обеспечивает энергоснабжение потребителей Ямало-Ненецкого автономного округа, включая объекты "Газпрома". С помощью цифрового комплекса будут проводиться контрольные измерения отдельных параметров ЛЭП и при необходимости приниматься оперативные решения о ремонте. Система установлена в тестовом режиме в рамках НИОКР "Разработка комплекса мер по снижению аварий на ВЛ в сложных инженерно-геологических, климатических и геокриологических условиях Западной Сибири и Крайнего Севера".

Цифровой комплекс изготовлен в России при участии научно-технического центра компании. Датчики, установленные на самой ЛЭП и в грунте, дают возможность осуществлять непрерывный контроль состояния элементов линии и внешних погодных явлений, в том числе температуры окружающего воздуха, влажности и изморозевых отложений. Вся информация в режиме онлайн передается в центр управления сетями филиала ФСК ЕЭС – МЭС Западной Сибири.

По прогнозам, данная система позволит предупредить о возможных рисках аварийных отключений на линии электропередачи.

Протяженность ЛЭП "Оленья – Ямбург" составляет 107 км. Она проходит по районам вечной мерзлоты, где грунт имеет особые свойства. При сильных порывах ветра и изморозевых отложениях возможны отключения линии. Внедрение новой системы мониторинга позволит в оперативном режиме следить за состоянием ЛЭП и проводить необходимые мероприятия по очистке проводов.