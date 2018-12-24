ООО "Башкирэнерго" ввело в эксплуатацию производственную базу Новоуфимского РЭС

21 декабря в канун своего профессионального праздника – Дня энергетика ООО "Башкирэнерго" (дочерняя компания АО "БЭСК", входящего в группу компаний АФК "Система") ввело в эксплуатацию новую производственную базу района электрических сетей - Новоуфимского РЭС ПО "Центральные электрические сети".

В торжественной церемонии ввода энергообъекта в эксплуатацию приняли участие первый заместитель главы администрации г. Уфы Салават Хусаинов, глава администрации Уфимского района Вилорий Угаров, председатель Правления – генеральный директор АО "БЭСК" Дмитрий Шароватов и другие представители АО "БЭСК" и его дочерних компаний.

Первый заместитель главы администрации ГО г. Уфа Салават Хусаинов отметил, что новое предприятие имеет большое значение для столицы Башкирии и, в частности, для пригородных территорий Калининского, Октябрьского и Кировского районов. "АО "БЭСК" является той компанией, которая своей работой повышает качество жизни людей, - сказал Салават Сахиевич, - за что мы ей искренне благодарны".

Глава администрации Уфимского района Вилорий Угаров обратил внимание на то, что строительство предприятия профинансировало АО "БЭСК", и это хороший подарок жителям всего района к Новому году.

Строительство производственной базы Новоуфимского РЭС для размещения персонала, спецтехники и оборудования стартовало в июне 2017 года. База площадью 1,3 га расположена в непосредственной близости от села Зубово Уфимского района Башкирии и от одноименной подстанции.

Как отметил, председатель Правления – генеральный директор АО "БЭСК" Дмитрий Шароватов, "таким образом, завершен второй этап проекта по повышению надежности электроснабжения и улучшению клиентоориентированности ООО "Башкирэнерго" в южном и восточном пригородах г. Уфы, предусматривавшего строительство подстанции 110 кВ и производственной базы РЭС для увеличения количества персонала по эксплуатации электрических сетей и технологическому присоединению потребителей".

Необходимость в строительстве данных объектов возникла в связи с бумом индивидуального жилищного строительства, активного создания предприятий малого и среднего бизнеса на пригородных территориях г. Уфы. Примерно из 20 тысяч технологических присоединений к сетям, которые ежегодно ООО "Башкирэнерго" производит по всей республике, четверть от всего объема приходится на южные и восточные пригородные земли столицы.

На первом этапе проекта была построена и введена в эксплуатацию 21 декабря 2016 года подстанция 110 кВ "Зубово", которая повысила надежность и качество энергоснабжения поселков Зубово, Жилино, Цветы Башкирии, Нижегородка, Нагаево, комплекса торговых моллов и автоцентров. Инвестиции АО "БЭСК" в строительство подстанции составили 328 млн рублей, в строительство отпайки линии электропередачи от нее – еще 51,5 млн рублей.

На втором этапе в целях своевременного удовлетворения многочисленных заявок потребителей на техприсоединение в южном и восточном пригородах Уфы был создан новый район распределительных сетей штатной численностью 72 человека, выделенный из состава Уфимского РЭС. Инвестиции АО "БЭСК" в строительство производственной базы Новоуфимского РЭС составили 178 млн руб.

Новый РЭС будет обслуживать часть пригородных территорий г. Уфы и Уфимского района - от с. Булгаково на юге до мкр. Шакша на востоке. Образование нового района электрических сетей в составе ПО "ЦЭС" ООО "Башкирэнерго" позволяет повысить надежность электроснабжения потребителей, сократить время устранения аварийных отключений, снизить сроки техприсоединения потребителей и создать новые рабочие места.

На снимке: (слева направо) глава администрации муниципального района Уфимский район РБ Вилорий Угаров, председатель Правления – генеральный директор АО "БЭСК" Дмитрий Шароватов, первый заместитель главы администрации ГО г. Уфа Салават Хусаинов, директор ПО "Центральные электрические сети" Фарит Ибрагимов на церемонии ввода в эксплуатацию базы Новоуфимского РЭС.