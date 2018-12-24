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Модернизация

"Приморские электрические сети" создают энергоинфраструктуру для ТОР "Михайловский"

"Уходящий год для нашего филиала стал динамичным и ответственным в части реализации крупных проектов", – отметил директор Приморских электрических сетей Сергей Чутенко.

"Мы завершили возведение электросетевой инфраструктуры для ТОР "Михайловский", строительство подстанции "Садовая" для ТОР "Большой Камень", реконструкцию подстанции "Лазурная" для подключения участков многодетных семей. В следующем году нас ждут не менее серьёзные задачи", - сказал Сергей Чутенко.

В рамках создания энергоинфраструктуры для ТОР "Михайловский", сельскохозяйственный кластер получил две подстанции 110 кВ - "Агрокомплекс" и "Ключи", две подстанции 35 кВ - "Дубки" и "Ленинское". Также энергетики построили более 110 км ЛЭП разного класса напряжения.

В рамках технологического присоединения ТОР "Большой Камень" построена подстанция "Садовая". К энергообъекту подключат жилые микрорайоны "Шестой", "Парковый", "Садовый" для работников завода "Звезда" и объекты инфраструктуры – водо- и теплоснабжения. Результатом этой работы стало введение 253 МВА мощности.

В 2018 году специалисты филиала продолжили подключение заявителей в рамках технологического присоединения. Электроэнергией были обеспечены социально значимые объекты: детские сады, ФАПы, модульные котельные, станции базовой связи, объекты сельского хозяйства и другие.

В ходе ремонтной программы 2018 года специалисты филиала провели ремонт более 1100 километров ЛЭП 0,4 -110 кВ и расчистили порядка 1500 га просеки.

Энергетики филиала обеспечили надежное электроснабжение четвертого по счету ВЭФ. Всего в электроснабжении форума было задействовано 122 специалиста приморского филиала.

В планах филиала "Приморские электрические сети" на будущий год - продолжить совместную работу с АО "КРДВ" по развитию сетей для ТОР "Михайловский" и сотрудничество в рамках строительства объектов для электроснабжения территории опережающего развития "Большой Камень". Продолжится реализация проекта по подключению участков многодетных семей к электросетевой инфраструктуре и строительство энергообъектов в рамках технологического присоединения игорной зоны "Приморье".

Energyland

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