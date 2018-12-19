"Ростелеком" приступил к строительству оптики в частном секторе Ивановской области

В городе Кохма Ивановской области "Ростелеком" начал строительство оптических сетей по технологии GPON[1] . Специалисты компании проложат на улице Тимирязева первый километр оптики. Новая телекоминфраструктура позволит обеспечить доступом к высокоскоростному интернету и цифровым сервисам около ста домохозяйств частного сектора.

Павел Шатохин, директор филиала во Владимирской и Ивановской областях ПАО "Ростелеком":

"Вопрос доступа в интернет очень болезненный для жителей частного сектора по всей стране. Ивановская область – не исключение. Люди вынуждены покупать модемы, спутниковые тарелки, вести интернет по телефонным линиям, которые далеко не всегда дают высокое качество сигнала. Строительство оптических сетей по технологии GPON поможет исправить ситуацию. Жители частного сектора смогут получить доступ в интернет на скорости до 1 Гбит/с и пользоваться различными интеллектуальными сервисами"

Доступ к услуге GPON имеют почти 50 процентов многоэтажных домов областного центра. "Ростелеком" планирует дальнейшее развитие оптической сети как в многоэтажных домах, так и в частном секторе региона. Ресурсы технологии GPON позволяют говорить о перспективах разработки и внедрения множества услуг для лучшего качества жизни. Абоненту в ближайшие десятилетия не придется менять линию для получения доступа к дополнительным мультимедийным сервисам: можно подключать инновационные услуги, используя уже проложенные оптоволоконные сети.

[1] * GPON (от англ. Gigabit Passive Optical Network, гигабитная пассивная оптическая сеть) – одна из самых современных технологий доступа в интернет, позволяющая подключить абонента по персональному волоконно-оптическому кабелю, который заводится прямо в квартиру или частный дом.