В Астраханской области введена в эксплуатацию крупнейшая из построенных в России солнечная электростанция

В Приволжском районе Астраханской области введена в эксплуатацию вторая очередь солнечной электростанции "Нива" – Фунтовская СЭС мощностью 60 МВт. Новая станция с 1 января 2019 года начнёт отпуск электроэнергии в сеть.

Ранее в Приволжском районе Астраханской области была введена в эксплуатацию первая очередь СЭС "Нива" мощностью 15 МВт. После пуска второй очереди суммарная мощность солнечной электростанции достигла 75 МВт. Таким образом, в Астраханской области появилась крупнейшая среди построенных в России солнечная электростанция.

Совокупная прогнозная годовая выработка электроэнергии составляет 110 ГВт*ч, что позволит избежать 58 тысяч тонн выбросов углекислого газа и сэкономит 33 млн кубометров природного газа.

Группа компаний "Хевел" в 2019 году планирует ввод ещё одной солнечной электростанции в Астраханской области – Ахтубинской СЭС мощностью 60 МВт. Таким образом, установленная мощность солнечной генерации в регионе достигнет 135 МВт. Права на строительство объектов были получены структурами группы компаний "Хевел" после покупки портфеля проектов солнечных электростанций летом 2017 года.



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