В Казбековском районе Дагестана завершены работы по замене поврежденных опор

Сорок новых опор энергетики управляемого МРСК Северного Кавказа Общества "Дагестанская сетевая компания" (входит в ГК "Россети") установили в Казбековском районе взамен поврежденных, которые были повалены в результате непогоды в начале декабря, а также вместо ветхих, представлявших опасность.

Напомним, в начале декабря из–за непогоды, которая обрушилась на регион, без электроснабжения остались пригороды Махачкалы, Кумторкалинский, Дербентский, Хивский и Казбековский районы Дагестана. Под тяжестью обледеневших проводов опоры буквально ломались пополам, обрывались провода. Тогда энергоснабжение всех территорий в короткие сроки энергетики восстановили, но сложной оставалась ситуация именно в Казбековском районе.

По словам энергетиков, подобные события, к сожалению, повторяются здесь из года в год. Причина – особенности местности и климата.

"Дело в том, что в районе трассы прохождения ВЛ расположено Чиркейское водохранилище, - рассказывает заместитель главного инженера АО "Дагестанская сетевая компания" Гаджи Гаджиев, - происходит сильное испарение воды, которая оседает на ЛЭП, а при понижении температуры замерзает и образуется гололед. Усугубляет ситуацию и сильный ветер, характерный для этой местности. Вот и получатся, что линии не выдерживают таких экстремальных погодных условий".

Выход из сложившейся ситуации энергетики видят в прокладке подземного кабеля. Иначе ситуация повторится. Всего для обеспечения бесперебойным электроснабжением сел Гуни, Хубар и Гертма требуется проложить под землей 15 км кабельных ЛЭП, но первым делом необходимы 6 км. Такой опыт работы у энергетиков "Дагестанской сетевой компании" есть. Например, ранее специалисты прокладывали более 4 км таких линий в селе Гертма и работы себя оправдали.

Однако это процесс сложный и, как следствие, затратный. Ситуация с энергоснабжением Казбековского района находится на контроле у главы Дагестана Владимира Васильева. В ближайшее время, по словам руководителя муниципалитета Гаджимурада Мусаева, будет подготовлена проектно-сметная документация. Уже исходя из этого разработают план дальнейших действий. Ясно одно - проблему жителей Казбековского района будут решать совместными усилиями.