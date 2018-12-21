 
Подписаться на новости
Модернизация

В Казбековском районе Дагестана завершены работы по замене поврежденных опор

В Казбековском районе Дагестана завершены работы по замене поврежденных опор

24 декабря 2018, 12:00
Рубрика: Модернизация
Метки: МРСК СЕВЕРНОГО КАВКАЗА
Отрасль: Электроэнергетика 

Обсудить на форуме

185 просмотров

МРСК Северного Кавказа

МРСК Северного Кавказа

МРСК Северного Кавказа

МРСК Северного Кавказа

Сорок новых опор энергетики управляемого МРСК Северного Кавказа Общества "Дагестанская сетевая компания" (входит в ГК "Россети") установили в Казбековском районе взамен поврежденных, которые были повалены в результате непогоды в начале декабря, а также вместо ветхих, представлявших опасность.

Напомним, в начале декабря из–за непогоды, которая обрушилась на регион, без электроснабжения остались пригороды Махачкалы, Кумторкалинский, Дербентский, Хивский и Казбековский районы Дагестана. Под тяжестью обледеневших проводов опоры буквально ломались пополам, обрывались провода. Тогда энергоснабжение всех территорий в короткие сроки энергетики восстановили, но сложной оставалась ситуация именно в Казбековском районе.

По словам энергетиков, подобные события, к сожалению, повторяются здесь из года в год. Причина – особенности местности и климата.

"Дело в том, что в районе трассы прохождения ВЛ расположено Чиркейское водохранилище, - рассказывает заместитель главного инженера АО "Дагестанская сетевая компания" Гаджи Гаджиев, - происходит сильное испарение воды, которая оседает на ЛЭП, а при понижении температуры замерзает и образуется гололед. Усугубляет ситуацию и сильный ветер, характерный для этой местности. Вот и получатся, что линии не выдерживают таких экстремальных погодных условий".

Выход из сложившейся ситуации энергетики видят в прокладке подземного кабеля. Иначе ситуация повторится. Всего для обеспечения бесперебойным электроснабжением сел Гуни, Хубар и Гертма требуется проложить под землей 15 км кабельных ЛЭП, но первым делом необходимы 6 км. Такой опыт работы у энергетиков "Дагестанской сетевой компании" есть. Например, ранее специалисты прокладывали более 4 км таких линий в селе Гертма и работы себя оправдали.

Однако это процесс сложный и, как следствие, затратный. Ситуация с энергоснабжением Казбековского района находится на контроле у главы Дагестана Владимира Васильева. В ближайшее время, по словам руководителя муниципалитета Гаджимурада Мусаева, будет подготовлена проектно-сметная документация. Уже исходя из этого разработают план дальнейших действий. Ясно одно - проблему жителей Казбековского района будут решать совместными усилиями.

Компания: ПАО "МРСК Северного Кавказа"

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Модернизация
В Астраханской области введена в эксплуатацию крупнейшая из построенных в России солнечная электростанция
На ремонтную программу
ООО
Костромаэнерго по итогам 11 месяцев взыскало в суде с неплательщиков более 26 миллионов рублей за переданную электроэнергию

Обсудить на форуме

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно